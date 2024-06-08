YKS'ye geç kalan öğrenci için güzergahını değiştirdi - Son Dakika
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Yerel

YKS'ye geç kalan öğrenci için güzergahını değiştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrenciler için hafta sonu tüm güzergahlarda kesintisiz ulaşım hizmeti sundu. Büyükşehir'e bağlı 9A numaralı Maltepe-Ozanlar-Yazlık arası çalışan otobüsün sürücüsü, sınav yerine geç kalan öğrenciyi sınav yerine yetiştirdi. Serdivan'da bulunan Yazlık İlköğretim Okuluna öğrencileri sınav saatinden önce ulaştıran Büyükşehir otobüs şoförünün bu hareketi otobüs içerisinde bulunan yolculardan da büyük takdir topladı.

08.06.2024 18:17
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YKS'ye geç kalan öğrenci için güzergahını değiştirdi

SAKARYA - YKS'ye girecek öğrenciler için kesintisiz hizmet sunan Büyükşehir, sınava geç kalan öğrenciyi güzergahını değiştirerek okula ulaştırdı. 9A numaralı Maltepe-Ozanlar-Yazlık arası çalışan otobüsün sürücüsü yol güzergahını değiştirerek öğrenciyi Serdivan'da bulunan Yazlık İlköğretim Okuluna yetiştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrenciler için hafta sonu tüm güzergahlarda kesintisiz ulaşım hizmeti sundu. Büyükşehir'e bağlı 9A numaralı Maltepe-Ozanlar-Yazlık arası çalışan otobüsün sürücüsü, sınav yerine geç kalan öğrenciyi sınav yerine yetiştirdi. Merkez amirliğinden izin aldıktan sonra yolculardan da izin alan Büyükşehir çalışanı, güzergahını değiştirerek öğrenciyi sınav yerine yetiştirdi. Serdivan'da bulunan Yazlık İlköğretim Okuluna öğrencileri sınav saatinden önce ulaştıran Büyükşehir otobüs şoförünün bu hareketi otobüs içerisinde bulunan yolculardan da büyük takdir topladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi güçlü ulaşım ağıyla YKS'ye giren öğrencilerin okullara ulaşması için ücretsiz bir şekilde hizmet sundu. Sınav yerine geç kalan öğrencilerimizi okullarına yetiştiren çalışma arkadaşımıza teşekkür ediyor, o esnada aynı otobüste yolculuk yapan vatandaşlarımıza anlayışları için şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel YKS'ye geç kalan öğrenci için güzergahını değiştirdi - Son Dakika

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