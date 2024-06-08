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YKS'ye geç kalan öğrencilere polis ekipleri yardım etti

DENİZLİ - Yüksek Öğretim Kurumları sınavını geç kalan ve kimliklerini kaybeden öğrencilere polis ekipleri yardım etti.

08 Haziran tarihinde gerçekleşen YKS sınavına girecek olan 4 öğrenci kimliklerini kaybetti. Öğrencileri sınav yerlerinden alan polis ekipleri İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürerek belge çıkarttırmalarına ve tekrar sınava yetişmelerinde yardımcı oldu. Ayrıca sınava geç kalan 2 Öğrenciyi polis ekipleri tarafından sınava yetiştirildi.