Ahlat'ta Bölge Üniversiteleri Ortak Akıl İçin Buluştu - Son Dakika
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Ahlat'ta Bölge Üniversiteleri Ortak Akıl İçin Buluştu

Ahlat\'ta Bölge Üniversiteleri Ortak Akıl İçin Buluştu
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Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bölge üniversitelerinin rektörleriyle bir araya geldi.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bölge üniversitelerinin rektörleriyle bir araya geldi.

Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde Ahlat Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da katıldı. Toplantıda bölge üniversitelerinin akademik çalışmaları, yükseköğretimde kalite süreçleri, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkıları değerlendirildi.

"Ortak akıl ve iş birliğiyle daha güçlü bir yükseköğretim ekosistemi"

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bölge üniversitelerinin sahip olduğu akademik birikim ve insan kaynağının ortak çalışmalarla daha güçlü bir yapıya dönüştürülebileceğini belirtti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bölge üniversiteleri olarak ortak akıl, bilgi ve tecrübe paylaşımı temelinde iş birliklerimizi daha da güçlendirmemiz büyük önem taşıyor. Üniversitelerimizin bilimsel üretim kapasitesini artırırken aynı zamanda şehirlerimizin ve bölgemizin kalkınmasına daha güçlü katkılar sunmayı hedefliyoruz. Bu anlamlı buluşmanın, ortak çalışmalarımızın geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Malazgirt Zaferi'nin tarihi mirasının yaşatıldığı Ahlat'taki buluşmanın, bölge üniversiteleri arasındaki akademik dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak hedeflerin belirlenmesi açısından önemli bir değerlendirme platformu olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahlat'ta Bölge Üniversiteleri Ortak Akıl İçin Buluştu - Son Dakika

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