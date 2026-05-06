Yoksulluktan Yardımlarla Umuda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yoksulluktan Yardımlarla Umuda

Yoksulluktan Yardımlarla Umuda
06.05.2026 03:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de 'Poğaçacı abi' Hakkı Korkut'un desteğiyle Orhan Kılıç'ın hayatı yeniden şekilleniyor.

Şişli ilçesinde gecekonduda yaşayan ve uzun yıllar boyunca çöpler içinde, zor şartlar altında hayat mücadelesi veren Orhan Kılıç, mahallede "Poğaçacı abi" olarak tanınan Hakkı Korkut'un desteğiyle yeniden hayata tutunuyor. Saçları ve sakalları birbirine karışmış halde bulunan, kapısı olmayan evde soğukla ve yoksullukla mücadele eden yaşlı adam için başlatılan yardım süreci, sosyal medyada yapılan paylaşımla büyüyerek bir iş adamının desteğiyle yeni bir hayatın kapısını araladı.

Yaşanan olay, kentte gözlerden uzak şekilde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin durumunu bir kez daha gündeme getirirken, bireysel çabalarla başlayan yardım hareketinin kısa sürede organize bir desteğe dönüşmesi dikkat çekti. "Askıda poğaça" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşan Hakkı Korkut'un, sahada birebir temasla tespit ettiği vakalardan biri olan Orhan Kılıç'ın hikayesi, zor durumda insanlara yardım elinin en somut örneklerinden oldu.

"Kapı yoktu, karın altında battaniyeyle yatıyordum"

Zor şartlar altında yıllarca hayat mücadelesi verdiğini anlatan Orhan Kılıç, "Ben yaklaşık 50 senedir bu evde oturuyorum abi. Yaşım 75-78 civarında. Bu hale nasıl düştüm ben de anlamadım. Kapı yoktu evde, kar yağıyordu içeri. Ben tek battaniyenin içinde yatıyordum. Soğuktan titriyordum. Fareler vardı, onların içinde yatıyordum. Çöplerin içinde yaşadım resmen. Aşağı yukarı 10 sene bu şekilde geçti. Ne üstüme baktım ne başıma baktım. Günlük işe gidiyordum, ne kazanırsam onunla karnımı doyuruyordum, sonra yine aynı hayata dönüyordum" dedi.

Kılıç, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle sürdürdü:

"Hiçbir şeyim yoktu abi. Yatacak battaniyem bile yoktu. Kışın çok zor geçiyordu. Ellerim ayaklarım titriyordu hala titriyor. Ailemden koptum, tek başıma kaldım. Kimse gelmedi, kimse sormadı. Bir tek bu abi geldi, 'bir ihtiyacın var mı' dedi. Allah razı olsun, o günden sonra hayatım değişmeye başladı."

"Battaniyenin altında titreyen bir insan gördüm"

Mahallede "Poğaçacı abi" olarak bilinen Hakkı Korkut ise Orhan Kılıç ile karşılaşma anını şu sözlerle anlattı:

"Ben her gün sahadayım. İhtiyaç sahiplerine poğaça dağıtıyorum. Askıda poğaça uygulamasıyla hayırseverlerin desteğini ulaştırıyoruz. Orhan amcamızı da bu şekilde fark ettim. Eve girdim, boş sandım ama bir baktım battaniyenin altında biri var. Yaklaştım, dişleri titriyordu. 'Amca sana kimse yardım etmiyor mu' dedim. O an gerçekten çok etkilendim."

Korkut, yardım sürecini ise şöyle aktardı:

"Hemen o gün elimizden ne geliyorsa yapmaya başladık. Önce temizlik yaptık, sonra kendisini alıp tıraş ettirdik, kıyafetlerini yeniledik. Sosyal medyada paylaştım. Çok kişi destek olmak istedi ama bir iş insanı çıktı, tüm masrafları üstlendi. Ev tadilatı, otel süreci, kıyafetler Hepsini karşıladı. Şu an ev baştan aşağı yenileniyor."

"Mahallenin en güzel evi olacak"

Sürecin sonuna yaklaşıldığını belirten Korkut, "Şu an tadilat bitmek üzere. Sağlık kontrolleri yapılacak. Allah nasip ederse Orhan amcamızı yeniden evine yerleştireceğiz. Mahallenin en güzel evi olacak inşallah. Yetkililer huzurevine yerleştirmek istedi ama kendisi kabul etmedi. Biz de kendi evinde en iyi şartları sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Onun gibi çok insan var"

Yaptığı yardımların sadece bir kişiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Korkut,

"Eşimle birlikte poğaça yapıyoruz, askıda poğaça olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hayırsever vatandaşlar da destek oluyor. Ama Orhan amca gibi çok insan var. Gözden uzak yaşayan, kimsenin fark etmediği insanlar. Bunların görülmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yıllarca yokluk ve yalnızlık içinde hayat mücadelesi veren Orhan Kılıç'ın hikayesi, mahallede başlayan bir dayanışmanın nasıl büyük bir değişime dönüştüğünü gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yoksulluktan Yardımlarla Umuda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:53:13. #7.13#
SON DAKİKA: Yoksulluktan Yardımlarla Umuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.