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Yol kenarına atılan sigara izmariti yangına neden oldu

BOLU - Bolu'da yol kenarına atılan sigara izmariti nedeniyle çıkan yangında kuru otlar yandı. Ot yangınına hızlı müdahale faciayı önledi.

Yangın, Mudurnu- Göynük ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mongoşlar köyü mevkiinde yol kenarında bulunan kuru otların üzerine yoldan geçen bir araçtan sigara izmariti atıldı. Kuru otlar sigaranın külünden tutuşarak yanmaya başladı. Köydeki vatandaşlar yangın çıktığını fark etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Köy sakinlerinden Kemal Kocaöz olay yerine gelerek elindeki kürekle yangının büyümesini engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Olay yerinde ekipler tarafından soğutma işlemi yapıldı. Ormanlık bölgeye çok yakın olan otluk alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile ormana sıçramadan söndürüldü.