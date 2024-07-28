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Yol kenarına atılan sigara izmariti yangına sebep oldu

ANTALYA - Manavgat çevre yolunda araç sürücülerinin attığı sigara izmaritlerinden çıktığı değerlendirilen yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Yetkililer, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve vatandaşların duyarlı olması gerektiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi ve nem oranının düşük olması yangınlara adeta davetiye çıkarıyor. Özellikle araç sürücülerinin seyir halindeyken attığı sigara izmaritleri, yol kenarlarında bulunan kuru ot ve çalılıkların tutuşarak yangın çıkarmasına neden oluyor. Dün, D-400 Karayolu Manavgat çevre yolunda araç sürücülerinin attığı izmaritler 2 kez yangına neden oldu. Yangın ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler çıkan yangınlara kısa sürede müdahalede bulunarak büyümeden söndürdü. Yetkililer, araç sürücülerinden duyarlı davranmaları gerektiğini belirterek içtikleri sigaranın izmaritini araçlarından dışarı atmamalarını istedi.