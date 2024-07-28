Yol kenarına atılan sigara izmariti yangına sebep oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yol kenarına atılan sigara izmariti yangına sebep oldu

Manavgat çevre yolunda araç sürücülerinin attığı sigara izmaritlerinden çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği belirtilerek vatandaşların duyarlı olması gerektiği vurgulandı.

28.07.2024 15:42  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yol kenarına atılan sigara izmariti yangına sebep oldu

ANTALYA - Manavgat çevre yolunda araç sürücülerinin attığı sigara izmaritlerinden çıktığı değerlendirilen yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Yetkililer, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve vatandaşların duyarlı olması gerektiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi ve nem oranının düşük olması yangınlara adeta davetiye çıkarıyor. Özellikle araç sürücülerinin seyir halindeyken attığı sigara izmaritleri, yol kenarlarında bulunan kuru ot ve çalılıkların tutuşarak yangın çıkarmasına neden oluyor. Dün, D-400 Karayolu Manavgat çevre yolunda araç sürücülerinin attığı izmaritler 2 kez yangına neden oldu. Yangın ihbarı üzerine harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler çıkan yangınlara kısa sürede müdahalede bulunarak büyümeden söndürdü. Yetkililer, araç sürücülerinden duyarlı davranmaları gerektiğini belirterek içtikleri sigaranın izmaritini araçlarından dışarı atmamalarını istedi.

Kaynak: İHA

Manavgat, İtfaiye, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yol kenarına atılan sigara izmariti yangına sebep oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
13:07 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
12:05 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
11:45 Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı Yabancı uyruklu şahıslar restoranda oturanlara tırmıkla saldırdı
09:43 Namık Tan’ın “Mavi Vatan“ sözleri meclisi karıştırdı Partisi CHP ile karşı karşıya geldi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" sözleri meclisi karıştırdı! Partisi CHP ile karşı karşıya geldi
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:05 Gidişi olaylı olmuştu Burak Yılmaz’dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
14:12 Real Madrid gönderecek mi Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi
14:10 Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti
12:51 Beşiktaş’tan radikal karar Ante Rebic’in sözleşmesi askıya alınacak Beşiktaş'tan radikal karar! Ante Rebic'in sözleşmesi askıya alınacak
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
11:40 Korkunç saldırı Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı
11:13 Ünlü Şarkıcı Simge Sağın’dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz Ünlü Şarkıcı Simge Sağın'dan Icardi sorusuna olay yanıt: Neyin ne olacağı belli olmaz
10:55 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı Çok sayıda yaralı var 100 işçinin kapı önüne koyulduğu fabrikada ortalık karıştı! Çok sayıda yaralı var
10:29 Masadaki rakam öyle böyle değil Ferdi Kadıoğlu’na Türk futbol tarihine geçecek teklif Masadaki rakam öyle böyle değil! Ferdi Kadıoğlu'na Türk futbol tarihine geçecek teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 16:11:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yol kenarına atılan sigara izmariti yangına sebep oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement