Yola kaçan basket topu, genç kuryeye kaza yaptırdı - Son Dakika
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Yerel

Yola kaçan basket topu, genç kuryeye kaza yaptırdı

Manavgat İlçesi'nde seyir halindeki motosikletin yol kenarındaki basketbol sahasından yola fırlayan topa çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sırasında kaza yapan motosikletle aynı istikamette seyir halindeki motosikletin sürücüsü, topun kendi önüne geldiğini, düşmemek için tekme attığı topun diğer motosikletin devrilmesine neden olduğunu söyledi. Yaralanan kurye hastanede tedavi altına alındı.

13.07.2024 18:43
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Yola kaçan basket topu, genç kuryeye kaza yaptırdı

basket topu, genç kuryeye kaza yaptırdı

Yaralanan kurye hastanede tedavi altına alındı

ANTALYA - Manavgat İlçesi'nde seyir halindeki motosikletin yol kenarındaki basketbol sahasından yola fırlayan topa çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sırasında kaza yapan motosikletle aynı istikamette seyir halindeki motosikletin sürücüsü, topun kendi önüne geldiğini, düşmemek için tekme attığı topun diğer motosikletin devrilmesine neden olduğunu söyledi.

Edinilen bilgiye göre kaza; Eski Hisar Mahallesi Güllük Caddesi'nden Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki Yusuf Uysal'ın kullandığı 07 BPV 729 plakalı kurye motosikletinin devrilmesi sonucunda meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Uysal, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan, kaza yapan motosikletle aynı istikamette seyir halindeki 07 BHU 679 plakalı motosikletin sürücüsü Muratcan Özbek, seyir halindeyken yol kenarındaki basketbol sahasında yol fırlayan topun motosikletinin önüne geldiğini, uzaklaştırmak için ayağıyla ittiği topun sağ tarafında seyir halindeki motosikletin tekerinin önüne gelerek devrilmesine neden olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yola kaçan basket topu, genç kuryeye kaza yaptırdı - Son Dakika

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