Yolda Düşen 90 Bin Lirayla Sahibini Buluşturan Belediye İşçisi - Son Dakika
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Yerel

Yolda Düşen 90 Bin Lirayla Sahibini Buluşturan Belediye İşçisi

Ordu'nun Gölköy ilçesinde, aracından düşen 90 bin lira değerindeki çantayı bulan belediye işçisi, parayı sahiplerine ulaştırarak örnek bir davranış sergiledi. Olay, çantanın sahibi Şaban Koç'un yolda battaniyesini silkelediği sırada gerçekleşti.

21.11.2024 22:46
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Yola düşen 90 bin lirayı sahibine teslim etti

Belediye işçisi, yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırdı

ORDU - Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaşayan Şaban Koç, aracıyla seyir halindeyken silkelediği battaniyeden düşürdüğü 90 bin lirasına belediye çalışanı sayesinde kavuştu.

Olay, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana geldi. otomobiliyle Ordu'nun Gölköy ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nden İstanbul'a giden Şaban Koç, Tokat-Niksar yolunda seyir halindeyken arabadan battaniye silkeledi. Bu sırada battaniye içerisinde bulunan 90 bin lira olan çanta arabadan yere düştü. Şaban Koç para dolu çantanın düştüğünün farkına varamadan yoluna devam etti. Tokat Reşadiye Hasanşıh Mahallesi'nden belediyede çalışan işçi Tunay Boztepe, çantayı buldu. Çantanın içerisinde bulunan hastane raporu üzerinden sahibinin yakınına ulaşan işçi, parayla birlikte Aybastı ilçesinde yaşayan Necati Domurcuk'a ulaştı. Domurcuk, paranın sahibi Şaban Koç'a ulaşarak damadı olan Hikmet Varıcı'ya teslim etti.

Olay günü yaşadıklarını anlatan belediye işçisi Tunay Boztepe, "Geçtiğimiz Salı günü Niksar ilçesine hastaneye muayeneye gidiyordum. Yolda Tokat'a dönen sapakta kenarda düşmüş bir çanta buldum. Daha sonra hastaneye muayeneye gittim. Çantanın içerisinde rapor üzerinde yazan isimden Necati Domurcuk'a ulaştım. O da sahibini araştırarak buldu ve biz de çantayı gerçek sahibine teslim ettik" dedi.

Çanta sahibinin damadı Hikmet Varıcı ise belediye çalışanına teşekkür ederek, "Allah senden bin kere razı olsun" diyerek tokalaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yolda Düşen 90 Bin Lirayla Sahibini Buluşturan Belediye İşçisi - Son Dakika

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