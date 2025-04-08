Yolda Kalp Krizi Geçiren Şahıs Hayatını Kaybetti

Yolda yürürken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yolda yürüdüğü esnada kalp krizi geçiren ve çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Odunpazarı İlçesi Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. H.Y. isimli şahıs, yolda yürüdüğü esnada birden fenalaşarak yüzüstü yere yığıldı. Yere yığılan adama ilk müdahale, olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kalbi duran vatandaş, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.