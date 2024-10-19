Yollar Onarılıyor

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Muhtar Çiftçi: "Vatandaşlarımızın daha rahat seyahat edebilmeleri için yolları onarıyoruz"

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar Nehri Köyü Muhtarı Azad Çiftçi, yaptığı girişimler sonucunda Nehri köyü ile birlikte 10 mezrada yol çalışması başlattı.

Göreve geldiği günden bu yana hiç durmadan çalışmalarına devam eden Bağlar Nehri Köy Muhtarı Azad Çiftçi, köy ve mezra yollarının onarımı için Hakkari Valiliğine müracaat etti. Yapılan görüşmeler neticesinde Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler tarafından yol çalışmaları başlatıldı.

Vatandaşların daha rahat seyahat yapabilmesi için köy ve mezra yollarında onarım ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Bağlar Nehri Köyü Muhtarı Azad Çiftçi, ekiplerden konu hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerinde ekiplere kolaylıklar dileyen Çiftçi, "Bu yollarda çok büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Hem yolların dar olması hem de yolun yokuş olmasından ötürü vatandaşlarımız çok zorluklar yaşıyordu. Şimdi ise bunu gideriyoruz ve bitirmek üzereyiz. Başta bizden desteğini esirgemeyen Sayın Hakkari Valimiz Ali Çelik'e, Vali Yardımcımız Buğra Karadağ'a, Şemdinli Kaymakamımız Yunus Emre Akpınar'a teşekkür ediyorum. İnşallah onarımı biten yollarımızı en kısa sürede asfalta kavuşturacağız. Her şey vatandaşlarımız ve yarınlarımız için. Bu yüzden var gücümüzle çalışacağız" dedi.