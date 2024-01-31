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Yolun karşısına geçmeye çalıştı, kamyonun altında kalıp böyle sürüklendi: 1 ölü - Son Dakika
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Yerel

Yolun karşısına geçmeye çalıştı, kamyonun altında kalıp böyle sürüklendi: 1 ölü

Yolun karşısına geçmeye çalıştı, kamyonun altında kalıp böyle sürüklendi: 1 ölü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kadın, yaya geçidinin biraz uzağında cadde çıkışında, karşıya geçmek üzere yola adım attıktan sonra kamyon tarafından çarptı. Kazada kadın hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

31.01.2024 23:47
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Yolun karşısına geçmeye çalıştı, kamyonun altında kalıp böyle sürüklendi: 1 ölü

Kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göne, Lüleburgaz ilçesi Özgürlük Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, yaya geçidinin biraz uzağında cadde çıkışında, karşıya geçmek üzere yola adım atarak ilerlemeye başladı. Birkaç adım attıktan sonra köşede bekleyen kamyon, yayayı fark edemedi ve gaza bastı. Çarptığı yayayı geç fark eden sürücü ilerledikten sonra durdu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaya olay yerine hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yolun karşısına geçmeye çalıştı, kamyonun altında kalıp böyle sürüklendi: 1 ölü - Son Dakika
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