Yörükler bolluk ve bereket için kurban kesti - Son Dakika

Yörükler bolluk ve bereket için kurban kesti

Bolluk ve bereket için 32 koyun 1 dana kurban edildi

DENİZLİ - Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde Oğuz Beyin torunlarının bir araya geldiği etkinlikte, 700 yıldır 'Taşkın Dede' ismiyle yapılan bolluk bereket ve yağmur duası için 32 koyun 1 dana kurban edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde 700 yıldan bu yana devam ettirilen Taşkın Dede Yağmur Duası, türbenin bulunduğu bölgede yapıldı. Geleneksel duada 29 kazanda hazırlanan, 5 bin kişilik yahni, keşkek ve aşure ikram edildi.

32 koyun 1 dana kurban edildiği etkinlikte hayır yemeğinin sorumlusu Ramazan Kocadağ, mahallede sakinler tarafından imece usulüyle her yıl Taşkın Dede etkinliğinin düzenlendiğini belirterek, "Taşkın Dede yağmur duasını yapmak için buradayız. Bu dua seyidi 100 yıllık bir gelenek. Biz bunu gençler olarak yapmaya çalışıyoruz. Hayırseverlerin vermiş olduğu hayvanlar var. Bu sene daha önceki senelerden daha fazla. 28-29 oluyordu şimdi 33 hayvanımız var. 33 hayvanın 1 tanesi büyükbaş 32'si küçükbaş. 29 tane kazanımız oluyor. Keşkek, yahni ve aşuremiz oluyor. Birçok yerden gelen vatandaşlar var, yurt dışından dahi geliyor. Güzel bir etkinlik oluyor. Yemekleri pişirdikten sonra öğle namazından müteakip dağıtılıyor. 5 bin kişiye yakın insan oluyor. Duadan sonra yemekleri herkes kendisi alıyor." Dedi. Sabahtan öğle saatlerine kadar kazanlarda pişirilen yahni tepsilere alındı. Kılınan öğle namazının ardından yapılan yağmur duasıyla birlikte yahni, keşkek ve aşure duaya katılanlara ikram edildi.