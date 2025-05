Yörüklerin şehit aileleri ve gazilere olan desteği karşılıksız kalmadı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şubesi, derneğe desteklerinden ötürü Yörük Türkmen Vakfı Denizli İl Beyi Roşirvan Çekiç'e onursal üyelik belgesiyle onurlandırdı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Denizli Şube Başkanı Mustafa Işık, ve yönetim kurulu kararıyla derneğe desteklerinden ötürü, Yörük Türkmen Vakfı Denizli İl Beyi Roşirvan Çekiç'e onursal üyelik belgesi verildi. Denizli'de ilk kez Çekiç'e verilen onursal üyelik belgesi için dernek binasında tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Başkan Işık, tüzük gereği derneğe destek verenlere onur üyeliği verildiğini söyleyerek; "Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna kahramanca mücadele veren, vatan toprağımızı paha biçilmez kılan. Onu kutsallaştıran. Gelecek nesillere özgür ve bağımsız bir yurt armağan etmek amacıyla gözünü kırpmadan vücudunu siper eden. Millet olarak oluşumuzun birlik ve beraberliğimizin, vatan sevgimizin ölümsüz kahramanları olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz için ne yapsak azdır. Roşirvan Çekiç, arkadaşımız, bu güne kadar, camiamıza, derneğimize büyük destek verdi, her zaman yanımızda oldu. Dernek yönetim kurulu kararımızla Roşirvan Çekiç'e onursal üyelik belgemizi takdim ediyoruz. Kendisine, ailesine derneğimize desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz' dedi. Kendisine verilen belge ile büyük onur duyduğunu anlatan Roşirvan Çekiç'te, 'Bu belgeyi ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Her zaman derneğimizin yanındayım. Dernek üyelerimize her zaman destek olmaya devam edeceğim. Dernek başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ