Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri Yerköy\'de uygulamalı eğitim aldı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, tarımsal ürünlerin tarla hazırlığı, ekimi ve biçimine ilişkin bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirdi. Yerköy Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi'nde öğrenciler; hububat ve baklagil yetiştiriciliği, kanatlı hayvan üretimi ve tarla hazırlama süreçlerini yerinde görerek uygulama fırsatı buldu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Yozgat, Yerköy ve Sorgun'daki yaklaşık 3 bin dönümlük 4 uygulama bahçesinde tarımsal üretimin tüm aşamalarını uygulamalı öğreniyor. Öğrenciler, akademisyenler gözetiminde farklı meyve, sebze, hububat ve baklagillerin üretiminden hayvancılığa kadar çeşitli çalışmalarda görev alıyor.

Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Akif Boz, Yerköy'deki istasyonda tarla bitkileri ve hayvan yetiştiriciliği ile ıslah çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Az miktarda sebzecilik ve meyvecilik çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Prof. Dr. Boz şunları söyledi:

"Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezimizde Ziraat Fakültemizin düzenlediği programlarda teorik eğitimlerin yanında bizlerin de pratiğe aktarılacak bilgileri merkezimizin amacına uygun olarak öğrencilerimizle paylaşmak için burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle üniversitemizin fakültemizin yaptığı çalışmaları da öğrencilerimizle paylaşmış oluyoruz. Bizim için en önemli konu, yetişen öğrencilerimizin teorik bilginin yanında pratik bilgileri de alabilmesidir. Burası İç Anadolu'nun tam ortasında tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvansal üretim çalışmalarının yapıldığı, üretildiği yerlerden bir tanesi. Bizim vereceğimiz pratik bilgiler öğrencilerimizin yetişmesinde ve mezun olduğunda onlara çok yarayacak bilgiler. Bunları merkezimizin amaçları doğrultusunda sağlamaya çalışıyoruz."

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu ise şöyle konuştu:

"Yozgat biliyoruz ki bir tarım bölgesi ve Yozgat'ın bir yıldızı şeklinde gelişimini sürdüren üniversitemiz tarımı önemsemekte, öncelemektedir. Ziraat Fakültesi olarak Bozok TUAM dediğimiz Tarımsal Uygulama Araştırma Merkezi müdürlüğümüzle ortaklaşa bu programı gerçekleştirdik. Bu program dahilinde 1. ve 2. gün programlarımızın tanıtımı şeklinde geçtikten sonra 3. gün ve 5. gün Yerköy'deki Tarımsal Uygulama ve Araştırma İstasyonunda öğrencilerimize uygulamalı eğitimler yaptırıyoruz. Yozgat için önemli olan tarımsal ürünlerin başında gelen buğday, arpa, şeker pancarı gibi bitkilerin ekimi, dikimi, bakımı, gübrelenmesi, sulanması, kültürel işlemleri ile alakalı bazı uygulamaları bu kariyer günleri ve sektör buluşmaları kapsamında öğrencilerimize gösteriyoruz."