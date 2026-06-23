Yozgat'ta 2022 Yılında Hizmete Açılması Beklenen Havalimanı İçin Yeni Tarih 2027 Oldu

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat ve çevresindeki il ve ilçelerin hava ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla 2018'de temeli atılan ve 2022 yılında hizmete açılacağı belirtilen havalimanı inşaatı devam ediyor. Son olarak bu yılın sonunda inşaatın tamamlanarak hizmete açılacağı kaydedilen havalimanının açılış tarihi son olarak Nisan 2027 olarak belirlendi. Toplam 652 milyon liralık harcama ile tamamlanması planlanan havalimanı için bugüne kadar 6,5 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığı ileri sürüldü.

Yozgat il merkezine 15 kilometre uzaklıkta 2018 yılında temeli atılan ve 652 milyon liraya mal olması öngörülen havalimanı inşaatının 2022 yılında tamamlanması planlandı. Ancak inşaat çalışmaları farklı nedenlere bağlı olarak bir türlü tamamlanamadı, açılış tarihi birden fazla kez ertelendi.

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Havalimanı'nın 2026 yılının sonunda hizmete açılacağını duyurdu. Havalimanı için bugüne kadar 6,5 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığı öğrenildi. Havalimanı inşaat sahasını gezip, bilgi alan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, havalimanının Nisan 2027 tarihinde bitmesinin planlandığını açıkladı.

ŞANTİYE ŞEFİ BİLGİ VERDİ

Yozgat Havalimanı inşaatı Şantiye Şefi Selahattin Kaboğlu, Belediye Başkanı Ekinci'ye çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Giriş kontrol binası, trafo binası, güvenlik binası, itfaiye binası, bomba imha çukuru var. Terminal, kule teknik blok, apron bariyer, ısı merkezi, güç merkezi, çok maksatlı garaj, katı artık binası, paket arıtmamız var. Regülatör binası. Kabası bitti, duvar imalatları da bitti. Terminal binası hariç destek binalarının satenleri dahi bitti. Islak hacimlerin kaplaması devam ediyor. Seramik işleri devam ediyor. Terminal binasında da kabayı bitirdik. Çatı imalatları tamamlandı. Duvar imalatları tamamlandı. Çimento esaslı sıva tamamlandı. Çatı da sadece, buranın boyası özel, yangın boyası şu anda devam ediyor. Yangın boyasından sonra kenet sac işi başlayacak."

"YOZGAT HAVALİMANI'NIN NİSAN 2027'DE BİTMESİ PLANLANIYOR"

Belediye Başkanı Ekinci, inşaat sahasını gezip, bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Yozgat Hava limanı inşaatını uzun süredir merak ediyordum. Sorgun Belediyesi olarak burayla ilgili gelişmeleri yakinen takip ediyoruz ama bu bugün de yerinde gezme fırsatımız oldu. Anladığım kadarıyla binaların hemen hemen hepsinin kabası bitmiş, duvarları da örülmüş. Yozgat Havalimanı'nın Nisan 2027'de bitmesi planlanıyor" diye konuştu.

"HAVALİMANINDA YAKLAŞIK BİN KİŞİ ÇALIŞACAK"

Havalimanının hem ulaşım hem de buradaki ticareti geliştirme açısından önemli olduğunu ifade eden Ekinci, "Önümüzdeki yıllarda Sorgun ve Yozgat özelinde daha farklı yatırımların olacağını da düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bu havalimanının yapılmış olması, ulaşılabilirliğinin fazla olması, buradaki ulaşım kolaylıkları, yurt dışındaki hemşehrilerimizin burayı kullanacak olması, bunların tamamı bize katkı sağlayacaktır. Hiç yoksa buradaki havalimanında bine yakın kişi çalışır, bu bile başlı başına bir istihdamdır" ifadelerini kullandı.

YOZGAT HAVALİMANI

Yozgat'ın ulaşım altyapısını güçlendirmesi beklenen ve inşaatı devam eden havalimanı yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. İç ve dış hatlar aynı terminal binasında bulunuyor. Tesis, 2 bin 600 metrelik piste, 120x300 metre boyutunda aprona ve 600 araçlık otoparka sahip olacak. Havalimanından Yozgat ile birlikte Çorum da yaralanacak.