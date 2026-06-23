Yozgat'ta 2022 Yılında Hizmete Açılması Beklenen Havalimanı İçin Yeni Tarih 2027 Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta 2022 Yılında Hizmete Açılması Beklenen Havalimanı İçin Yeni Tarih 2027 Oldu

23.06.2026 12:01  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2018'de temeli atılan Yozgat Havalimanı'nın açılış tarihi defalarca ertelendi. Son olarak Nisan 2027'de tamamlanması planlanan havalimanı için bugüne kadar 6,5 milyar lira harcandı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat ve çevresindeki il ve ilçelerin hava ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla 2018'de temeli atılan ve 2022 yılında hizmete açılacağı belirtilen havalimanı inşaatı devam ediyor. Son olarak bu yılın sonunda inşaatın tamamlanarak hizmete açılacağı kaydedilen havalimanının açılış tarihi son olarak Nisan 2027 olarak belirlendi. Toplam 652 milyon liralık harcama ile tamamlanması planlanan havalimanı için bugüne kadar 6,5 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığı ileri sürüldü.

Yozgat il merkezine 15 kilometre uzaklıkta 2018 yılında temeli atılan ve 652 milyon liraya mal olması öngörülen havalimanı inşaatının 2022 yılında tamamlanması planlandı. Ancak inşaat çalışmaları farklı nedenlere bağlı olarak bir türlü tamamlanamadı, açılış tarihi birden fazla kez ertelendi.

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Havalimanı'nın 2026 yılının sonunda hizmete açılacağını duyurdu. Havalimanı için bugüne kadar 6,5 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığı öğrenildi. Havalimanı inşaat sahasını gezip, bilgi alan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, havalimanının Nisan 2027 tarihinde bitmesinin planlandığını açıkladı.

ŞANTİYE ŞEFİ BİLGİ VERDİ

Yozgat Havalimanı inşaatı Şantiye Şefi Selahattin Kaboğlu, Belediye Başkanı Ekinci'ye çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Giriş kontrol binası, trafo binası, güvenlik binası, itfaiye binası, bomba imha çukuru var. Terminal, kule teknik blok, apron bariyer, ısı merkezi, güç merkezi, çok maksatlı garaj, katı artık binası, paket arıtmamız var. Regülatör binası. Kabası bitti, duvar imalatları da bitti. Terminal binası hariç destek binalarının satenleri dahi bitti. Islak hacimlerin kaplaması devam ediyor. Seramik işleri devam ediyor. Terminal binasında da kabayı bitirdik. Çatı imalatları tamamlandı. Duvar imalatları tamamlandı. Çimento esaslı sıva tamamlandı. Çatı da sadece, buranın boyası özel, yangın boyası şu anda devam ediyor. Yangın boyasından sonra kenet sac işi başlayacak."

"YOZGAT HAVALİMANI'NIN NİSAN 2027'DE BİTMESİ PLANLANIYOR"

Belediye Başkanı Ekinci, inşaat sahasını gezip, bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Yozgat Hava limanı inşaatını uzun süredir merak ediyordum. Sorgun Belediyesi olarak burayla ilgili gelişmeleri yakinen takip ediyoruz ama bu bugün de yerinde gezme fırsatımız oldu. Anladığım kadarıyla binaların hemen hemen hepsinin kabası bitmiş, duvarları da örülmüş. Yozgat Havalimanı'nın Nisan 2027'de bitmesi planlanıyor" diye konuştu.

"HAVALİMANINDA YAKLAŞIK BİN KİŞİ ÇALIŞACAK"

Havalimanının hem ulaşım hem de buradaki ticareti geliştirme açısından önemli olduğunu ifade eden Ekinci, "Önümüzdeki yıllarda Sorgun ve Yozgat özelinde daha farklı yatırımların olacağını da düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda bu havalimanının yapılmış olması, ulaşılabilirliğinin fazla olması, buradaki ulaşım kolaylıkları, yurt dışındaki hemşehrilerimizin burayı kullanacak olması, bunların tamamı bize katkı sağlayacaktır. Hiç yoksa buradaki havalimanında bine yakın kişi çalışır, bu bile başlı başına bir istihdamdır" ifadelerini kullandı.

YOZGAT HAVALİMANI

Yozgat'ın ulaşım altyapısını güçlendirmesi beklenen ve inşaatı devam eden havalimanı yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak. İç ve dış hatlar aynı terminal binasında bulunuyor. Tesis, 2 bin 600 metrelik piste, 120x300 metre boyutunda aprona ve 600 araçlık otoparka sahip olacak. Havalimanından Yozgat ile birlikte Çorum da yaralanacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yozgat, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta 2022 Yılında Hizmete Açılması Beklenen Havalimanı İçin Yeni Tarih 2027 Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: kabuğu yeşil, içi sarı
’Şapkalılar’ suç örgütüne operasyon: 4’ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi 'Şapkalılar' suç örgütüne operasyon: 4'ü avukat 24 şüpheli adliyeye sevk edildi
Takımına veda etti Kuyt Fenerbahçe’ye geliyor Takımına veda etti! Kuyt Fenerbahçe'ye geliyor
Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu Maç oynanırken evlilik teklifi etti, saniyeler sonra bin pişman oldu
Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm
İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti

12:59
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
Evini, arabasını satıp altına yatıranlar şokta: Düşüş durdurulamıyor
12:54
Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı Vedat Muriqi La Liga’nın zirvesine çıktı
Mbappe, Yamal, Lewandowski geride kaldı! Vedat Muriqi La Liga'nın zirvesine çıktı
12:21
Erdoğan’ın masasındaki son anket Mustafa Şen AK Parti’nin oy oranını açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 13:06:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 2022 Yılında Hizmete Açılması Beklenen Havalimanı İçin Yeni Tarih 2027 Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.