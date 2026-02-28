Yozgat Hentbol Takımı Lider Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat Hentbol Takımı Lider Tamamladı

28.02.2026 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MC Sistem Yozgat GSK, 1. Ligi 26 puanla lider bitirip Süper Lig hedefliyor.

(YOZGAT) -Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Bu sezon üç etap olarak planlanan Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nin birinci etabı tamamlandı. Son maçında Sinop temsilcisini konuk eden MC Sistem Yozgat GSK Kadın Hentbol Takımı, sahadan 37-27 galip ayrılarak, 26 puanla ilk etabı lider olarak tamamladı. Kulüp Başkanı Ebubekir Uçar, ligin ikinci ve son etabını da lider olarak tamamlayarak, hedefledikleri Süper Lig'e çıkacaklarını söyledi.

Bu sezon öncesinde kuruluşunu tamamlayıp, Hentbol Kadınlar 1. Ligi B grubu müsabakalarına Süper Lig hedefiyle başlayan MC Sistem Yozgat GSK Kadın Hentbol Takımı, ligin ilk etabının son maçında Sinop ekibini konuk etti. Çekişmeli geçen müsabakadan 37-27 galibiyetle ayrılan Yozgat temsilcisi, ligi lider tamamlayarak, Play-off grubunda yer alacak 8 takımdan biri oldu. Yozgat ekibi, Play-off grunu da geçerek final gurubuna kalacak 4 takım arasından da şampiyon olarak Süper Lige terfi etmek istiyor.

MC Sistem Yozgat GSK Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Enis Atmaca, "Bugün grubumuzun son maçını Sinop karşısında oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Oyuncularımızın emeğine sağlık diyorum. Play-off'a daha iyi hazırlanmayı planlıyoruz. Şehrimize, Yozgat'ımıza Süper Lig'i armağan etmek istiyoruz" dedi.

Kulüp başkanı Ebubekir Uçar da, "Takımımız 1. Ligi lider konumda bitirdi. Yozgat'ın Söz verdiğimiz gibi kadınlar 1. Ligi'nde lider olduktan sonra Play-off oynayacağız, ardından da Süper Ligi de Yozgat'a bir hediyeyle döneceğiz. 15-17 Mart'ta Play off'lar yapılacak. Yine 25-27 Mart'ta da final oynanacak. Ama biz verdiğimiz ilk sözü tuttuk. İkinci sözümüz Play-off, üçüncü sözümüz de inşallah final four'da Süper Ligi de Yozgat'a hediye edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yozgat, Yerel, Gsk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat Hentbol Takımı Lider Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Kuşadası’nda “ağlayan gelinler“ çiçek açmaya başladı Kuşadası'nda "ağlayan gelinler" çiçek açmaya başladı
Yargıya taşındı Yaşlı kadın miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşi tarafından darbedildi Yargıya taşındı! Yaşlı kadın miras anlaşmazlığına düştüğü kardeşi tarafından darbedildi
ABD’nin İran’ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti Konum değiştirmişler ABD'nin İran'ı kuşatan askeri yığınağını Çin ifşa etti! Konum değiştirmişler
Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı Alman otomotiv devinde işler değişiyor, robotlar üretim hattına çıkarıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı

15:42
6 ülke hedef oldu İşte İran füzesinin Katar’a düştüğü an
6 ülke hedef oldu! İşte İran füzesinin Katar'a düştüğü an
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
15:20
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 17:02:45. #.0.5#
SON DAKİKA: Yozgat Hentbol Takımı Lider Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.