Yozgat'ta savaş hatıraları sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta savaş hatıraları sergisi

19.05.2026 12:54  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta şehit yakınları ve gazilerle görüşerek Kurtuluş Savaşı’ndan diğer savaşlara anıları derleyip kitaplaştıran 62 yaşındaki araştırmacı yazar Osman Karaca, araştırmaları sırasında topladığı tabanca, kılıç, matara, tıraş takımı ve çarık gibi savaş eşyalarını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sergiledi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta şehit yakınları ve gazilerle görüşerek Kurtuluş Savaşı'ndan diğer savaşlara anıları derleyip kitaplaştıran 62 yaşındaki araştırmacı yazar Osman Karaca, araştırmaları sırasında topladığı tabanca, kılıç, matara, tıraş takımı ve çarık gibi savaş eşyalarını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sergiledi.

Yozgat'ta antik eşya alım-satımı yapan Osman Karaca, bugüne kadar satın aldığı savaşta kullanılan malzemeleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sandıklardan çıkarıp Un Pazarı'nda sergilemeye başladı.

Karaca, Yozgat Belediyesi tarafından "Kent Müzesi" olarak iç düzenlemesi yapılacak tarihi Askerlik Şubesi binasının "Seferberlik ve Milli Mücadele Müzesi" olarak tasarlanacak kısmında eserlerin sergileneceğini bildirdi.

Eserleri, belediyeye teslim etmeden önce sergilemek istediğini kaydeden Karaca, yıllardır antika alıp sattığını fakat savaş hatıralarını aldıktan sonra satmadığını kaydetti. Hayalinin Yozgat'ta "Milli Mücadele ya da Seferberlik Sergisi" açmak olduğunu vurgulayan Karaca, yaptığı araştırmalar sonucunda gazi ve şehitlerin hatıralarına ulaştığını söyledi. Karaca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şehit ve gazilerimize rahmet okutmak amacıyla böyle bir sergi açmayı düşünüyordum. O da bugüne nasip oldu. Bugün ecdadımıza rahmet okutacağız. Belediye başkanımızla da görüştük. Yozgat'a 'Seferberlik Müzesi' kazandıracağız. Bunlar ve daha bunun yanında birçok malzeme var. Yozgatlı şehit ve gazilerin ses kayıtları var. Belgeleri var. Bunları seferberlik müzesinde sergileyeceğiz. Yozgatlı şehitlerimizin, gazilerimizin cephelerde not aldığı kitaplar var. Onlardan bir tanesi Gazi Mustafa Şefik Ünlü, Yozgat Lisesi mezunu. 1913 yılında silah altına alınıyor ve 1923'e kadar cephe cephe burada yazıyor. Kafkas, Gazze, Sina Cephesi, Çanakkale. Çanakkale'den düşmanın nasıl çekildiğini gün gün kendi kalemiyle anlatıyor. Savaşlarda kullanılmış tabancalar, kılıçlar, matara, süngü, yabancı askerlerden ele geçirilen Fransız süngüsü. Çarık, savaşta kullanılan ne varsa, Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden kağnı. Nenelerimiz kağnılarla cepheye erzak, cephane götürmüş. Bu da o kağnıyı temsil eden bir kayış. Top mermisi, çürümüş bir matara, askerin tıraş takımı, el feneri. Yabancı askerlerin araçlarına koydukları benzin tankı, yer sofrası gibi malzemeler var."

Yozgat bölgesinde kuru yufka ekmeğin içerisine bulgur pilavını dökerek yenilen bulgur pilavına eskiden "Kağnıcı Pilavı" denildiğini bildiren Karaca, "Kurtuluş Savaşı'nda cepheye kağnılarla erzak götüren annelerimiz, dedelerimiz hangi köye gitse bu pilavla karşılaşıyor. Çünkü o kadar insanı doyurmak güç. Pilav yapıyorlar, ayran veriyorlar. ve böylece kağnıcı pilavı kalıyor bu pilavın adı" ifadelerini kullandı.

Karaca; Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Kafkas cephesi, Galiçya gazilerinin sesinden katıldıkları savaşların kasetlerinin bulunduğunu, kurulacak müzede bunlarından dinlettirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta savaş hatıraları sergisi - Son Dakika

Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

14:01
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
12:26
Mango kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında
Mango kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 14:39:59. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta savaş hatıraları sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.