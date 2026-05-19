Yozgat'ta savaş hatıraları sergisi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta şehit yakınları ve gazilerle görüşerek Kurtuluş Savaşı'ndan diğer savaşlara anıları derleyip kitaplaştıran 62 yaşındaki araştırmacı yazar Osman Karaca, araştırmaları sırasında topladığı tabanca, kılıç, matara, tıraş takımı ve çarık gibi savaş eşyalarını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sergiledi.

Yozgat'ta antik eşya alım-satımı yapan Osman Karaca, bugüne kadar satın aldığı savaşta kullanılan malzemeleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sandıklardan çıkarıp Un Pazarı'nda sergilemeye başladı.

Karaca, Yozgat Belediyesi tarafından "Kent Müzesi" olarak iç düzenlemesi yapılacak tarihi Askerlik Şubesi binasının "Seferberlik ve Milli Mücadele Müzesi" olarak tasarlanacak kısmında eserlerin sergileneceğini bildirdi.

Eserleri, belediyeye teslim etmeden önce sergilemek istediğini kaydeden Karaca, yıllardır antika alıp sattığını fakat savaş hatıralarını aldıktan sonra satmadığını kaydetti. Hayalinin Yozgat'ta "Milli Mücadele ya da Seferberlik Sergisi" açmak olduğunu vurgulayan Karaca, yaptığı araştırmalar sonucunda gazi ve şehitlerin hatıralarına ulaştığını söyledi. Karaca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şehit ve gazilerimize rahmet okutmak amacıyla böyle bir sergi açmayı düşünüyordum. O da bugüne nasip oldu. Bugün ecdadımıza rahmet okutacağız. Belediye başkanımızla da görüştük. Yozgat'a 'Seferberlik Müzesi' kazandıracağız. Bunlar ve daha bunun yanında birçok malzeme var. Yozgatlı şehit ve gazilerin ses kayıtları var. Belgeleri var. Bunları seferberlik müzesinde sergileyeceğiz. Yozgatlı şehitlerimizin, gazilerimizin cephelerde not aldığı kitaplar var. Onlardan bir tanesi Gazi Mustafa Şefik Ünlü, Yozgat Lisesi mezunu. 1913 yılında silah altına alınıyor ve 1923'e kadar cephe cephe burada yazıyor. Kafkas, Gazze, Sina Cephesi, Çanakkale. Çanakkale'den düşmanın nasıl çekildiğini gün gün kendi kalemiyle anlatıyor. Savaşlarda kullanılmış tabancalar, kılıçlar, matara, süngü, yabancı askerlerden ele geçirilen Fransız süngüsü. Çarık, savaşta kullanılan ne varsa, Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden kağnı. Nenelerimiz kağnılarla cepheye erzak, cephane götürmüş. Bu da o kağnıyı temsil eden bir kayış. Top mermisi, çürümüş bir matara, askerin tıraş takımı, el feneri. Yabancı askerlerin araçlarına koydukları benzin tankı, yer sofrası gibi malzemeler var."

Yozgat bölgesinde kuru yufka ekmeğin içerisine bulgur pilavını dökerek yenilen bulgur pilavına eskiden "Kağnıcı Pilavı" denildiğini bildiren Karaca, "Kurtuluş Savaşı'nda cepheye kağnılarla erzak götüren annelerimiz, dedelerimiz hangi köye gitse bu pilavla karşılaşıyor. Çünkü o kadar insanı doyurmak güç. Pilav yapıyorlar, ayran veriyorlar. ve böylece kağnıcı pilavı kalıyor bu pilavın adı" ifadelerini kullandı.

Karaca; Çanakkale, Kurtuluş Savaşı, Kafkas cephesi, Galiçya gazilerinin sesinden katıldıkları savaşların kasetlerinin bulunduğunu, kurulacak müzede bunlarından dinlettirileceğini sözlerine ekledi.