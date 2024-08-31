Yozgat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'na İlk Kez Konserli Kutlama

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gündüz gerçekleştirilen resmi törenlerin dışında bu yıl ilk kez fener alayı sonrasında Cumhuriyet Alanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikler bu akşam da konserlerle devam edecek. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "İstiyoruz ki bayramı sivil olarak da kutlayalım, halkımızla beraber kutlayalım, halkımızla beraber bu coşkuyu, bu heyecanı beraberce yaşayalım. Bu programların da gayesi de budur" dedi.

Yozgat'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dün gerçekleştirilen resmi kutlamalarda önce fener alayı geçişi düzenlendi. İl protokolü, motosiklet kulübü üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar ellerinde fener ve bayraklarla terminal bölgesinden marşlar eşliğinde yürüyerek, Lise Caddesi'nden Cumhuriyet Alanı'na ulaştılar. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla 30 Ağustos Resepsiyonuna katılmak üzere alandan ayrıldı.

İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde Vali Özkan'ın ev sahipliği yaptığı programa; il protokolü, şehit aileleri, gazi ve aileleri katıldı. Cumhuriyet Alanı'nda ise önce Sürmeli Türk Müziği Topluluğu ardından da Murat Balaban ve Gökhan Ay konser verdi. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da sahne alıp türkü söyledi. Etkinlikler Cihat Köseoğlu ve Kırşehir Belediyesi Abdallar topluluğu konserleriyle tamamlanacak.

"Bayramı sivil olarak da kutlayalım, halkımızla beraber kutlayalım"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bayramları resmi programlar dışında halkın da kutlamasını istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İstiyoruz ki Yozgat'ımız kültürle, sanatla anılan bir şehir olsun. İstiyoruz ki sosyal yönü güçlü olan şehir olsun. Tabii ki onun yolu da zaman zaman böyle meydanda bir araya gelmek. Ağustos ayında Sürmeli Şenliklerini yaptık, Zafer Bayramı akşamında önce bir fener alayıyla başladık, devamında da güzel bir konser programı var. Buradaki gayemiz de şuydu; Zafer Bayramı'yla birlikte başlarken, gündüz bir protokol olarak bayramı en güzel şekilde, coşkuyla, heyecanla kutluyoruz, kutlamaya çalışıyoruz. Ama istiyoruz ki bayramı sivil olarak da kutlayalım, halkımızla beraber kutlayalım, halkımızla beraber meydanda olalım, halkımızla beraber bu coşkuyu, bu heyecanı beraberce yaşayalım. Bu programların da gayesi de budur. Aynı zamanda da yaz aylarında çok fazla bir yere gitme imkanı bulamayan benim gibi Yozgatlıların da hoşça vakit geçirmesini sağlamaktır. Bazı hemşehrilerimiz biliyorum ki çok daha isimli grupları istiyorlar, çok daha ünlü sanatçılar istiyorlar ama bana göre doğru olan isimli sanatçıdan ziyade güzel müzik yapan grupları, güzel müzik yapan sanatçıları burada dinlemektir, sizlerle buluşturmaktır. Aynı zamanda sürekli ithalatla bu iş olmuyor, dışarıdan birilerini getirmekle olmuyor. İstedik ki bu sefer Yozgat'ı sergileyelim, Yozgatlı hemşehrilerimiz hünerlerini ortaya koysunlar. Yozgat'ın grupları Yozgatlılarla beraber olsunlar. İşte gördüğünüz gibi Yozgat'ta da müzik yapanlar var. Yozgat'ta da sanat icra edenler var. ve Yozgatlılar olarak bunlara destek olmak hepimizin görevidir."