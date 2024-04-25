Yozgat'ta 65 yıldır iğne ile kumaş ören usta - Son Dakika
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Yozgat'ta 65 yıldır iğne ile kumaş ören usta

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Yozgat'ta kuru temizlemecilik ve örücülük yapan Yaşar Kızıl, 65 yıldır yırtılan kumaşları makine kullanmadan iğne iplik ile örgü tekniğini uygulayarak dikiyor. Mesleğin bitme noktasına geldiğini belirten Kızıl, gözleri iyi görmemesine rağmen eski müşterilerinin getirdiği yıpranmış kumaş giysilerin örgüsünü yapıyor.

25.04.2024 13:59
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta kuru temizlemecilik ve örücülük yapan Yaşar Kızıl, 65 yıldır yırtılan kumaşları makine kullanmadan iğne iplik ile örgü tekniğini uygulayarak dikiyor. Diğer meslekler gibi kuru temizleme ve örücülük mesleğinin bitme noktasına geldiğini bildiren Yaşar Kızıl, gözleri iyi görmemesine rağmen hatırını kıramadığı eski müşterilerinin getirdiği yıpranmış kumaş giysilerin örgüsünü yapıyor.

Yozgat'ta 7 yaşında çırak olarak başladığı kuru temizleme mesleği ile uğraşan Yaşar Kızıl, 65 yıldır yırtılan kumaşları makine kullanmadan iğne iplik ile örgü tekniğini uygulayarak dikiyor. Kuru temizleme ve örücülük mesleğinin bitme noktasına geldiğini bildiren Yaşar usta, gözleri iyi görmemesine rağmen, hatırını kıramadığı eski müşterilerinin getirdiği yıpranmış kumaş giysilerin örgüsünü yapıyor.

"GÖZLERİM GÖRMEDİĞİ İÇİN ŞİMDİ BIRAKTIM BU MESLEĞİ"

7 yaşında başladığı kuru temizlemecilik mesleği ile 65 yıldır yaptığı iğne ile kumaş örme mesleğinin çırak bulamadığı için bitme noktasına geldiğini kaydeden Yaşar Kızı, her iki mesleğinde son temsilcisi olduğunu söyledi. 1959 yılında İstanbul'da askerlik yaparken öğrendiği iğne ile kumaş onarım işini 65 yıldır yapan Yaşar Kızıl, şöyle konuştu:

"Askerlik görevimi İstanbul Ümraniye Jandarma Karakolu'nda yaptım. Paşakapı Cezaevi karşısında kuru temizlemeci vardı, bu mesleği ondan belledim ben. Talep çok, gözlerim görmediği için şimdi bıraktım bu mesleği. Hatırını kıramadıklarım için yapıyorum. 1959 beri yapıyorum, Yozgat'ta benden başka yapan da yoktu. Bu işe o yüzden yöneldim. Gözlerim görmediği için şimdi yapamıyorum. Hatırını kıramadığım insanların tekleme getiriyorlar onları yapabildiğim kadar yapıyorum."

Yozgat\'ta 65 yıldır iğne ile kumaş ören usta
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta 65 yıldır iğne ile kumaş ören usta - Son Dakika

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