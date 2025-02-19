Yozgat'ta Arabaşı Çorbası İkramı - Son Dakika
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Yozgat'ta Arabaşı Çorbası İkramı

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Karlı günde Yozgat'ta Arabaşı çorbası dağıtıldı, vatandaşlar içini ısıtan lezzeti beğendi.

19.02.2025 16:02
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Yozgat'ta Arabaşı çorbası dağıtıldı, karlı havada içenlerin içi ısındı

YOZGAT - Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda Arabaşı çorbası soğuk kış gününde içenlerin içini ısıttı.

Fatih Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda ücretsiz çorba ikramı yapıldı. Yozgat'ın yöresel lezzeti olan Arabaşı çorbasını içenler, karlı havada yapılan ikramdan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Etkinliğe katılan ve vatandaşlara çorba dağıtan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan "Arabaşı bizim Yozgat'ımızın özeli. Kış günlerinin de vazgeçilmez yemeği, şifa kaynağı. Milli Eğitim Müdürümüz ve Turizm Otelcilik Lisesi'ndeki arkadaşlarımız, vatandaşlarımıza geçmişten bugüne gelen yöresel güzelliklerimizi aktarmak üzere böyle bir hazırlık yaptılar. Bizler de kendilerine teşekkür ediyoruz. Arabaşı günleri Yozgat'ımız açısından özellikli günler. Diğer illerdeki hemşehri dernekleri, vakıflarımız sürekli olarak kış aylarında yöresel kültürümüzü yaşatmak üzere bu etkinlikleri yapıyorlar. Bizler de bugün ilimiz merkezinde bu güzelliğimizi insanımızla paylaşmak istedik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" cümlelerini kullandı.

Arabaşı çorbası içen Ulaş Utku Ünalan, "Soğuk kış günlerinde böyle bir ikram yapmaları çok güzel olmuş. Okullar da tatil, arkadaşımla dışarı çıktık. İkramı gördük yiyoruz, teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Arabaşı Çorbası İkramı - Son Dakika

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