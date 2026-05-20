Yozgat'ta Arkeoloji Kazıları Başlıyor

20.05.2026 11:02
İtalyan arkeologlar, Yozgat'taki Uşaklı Höyük'te kazılara 1 Haziran'da başlayacak.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Taşlık Köyü'ndeki Uşaklı Höyük sit alanında yürütülecek kazı çalışmalarını yapacak İtalyan arkeologlar kente geldi. Kazı çalışmaları ile bölgedeki medeniyetlerin izleri gün yüzüne çıkarılacak. Bozok Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğretim üyesi ve öğrencilerinin de yer alacağı kazı çalışmaları haziran ayında başlayacak.

Yozgat Sorgun'da, Taşlık Köyü Uşaklı Höyük'te 2008 yılında başlayan arkeolojik kazılarla Anadolu'daki medeniyetlerin izleri gün yüzüne çıkarılıyor. Bu yıl, kazıları yapacak olan İtalyan arkeologlar Yozgat'a geldi. Anadolu'nun önemli merkezlerinden biri olan Uşaklı Höyük'teki kazılar, höyüğün ilk kentleşme döneminden Tunç ve Demir Çağları'na kadar, özellikle heybetli binalarının inşa edildiği döneme kadar geçirdiği değişimleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Kazılarda bu yıl Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri de yer alacak.

İtalya Pisa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Anacleto D'Agostino, bu yılki kazılara yağışların izin vermesi halinde 1 Haziran tarihinde başlamayı planladıklarını söyledi. Tarihi alanın milattan önce 3 bine uzanan önemli bir yerleşim yeri olduğuna dikkati çeken D'Agostino, Roma ve geç Roma dönemine kadar sürekli olarak yerleşim alanı olarak kullanıldığını, geçen yıl ortaya çıkardıkları ve Hitit ritüellerinin yapıldığı bir yapı olduğunu düşündükleri yuvarlak yapı üzerinde çalışma yapacaklarını aktardı.

Bu sezon kazıların Yozgat Bozok Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü iş birliğinde Doç. Dr. Serkan Erdoğan ve öğrencilerinin katılımıyla sürdüreceklerini anlatan D'Agostino, şu bilgileri verdi:

"Bu yılki kazı çalışmalarına 1 Haziran'da başlıyoruz. Umuyoruz ki bu Haziran'dan itibaren tapınak alanında Yozgat Bozok Üniversitesi Arkeoloji Grubu iş birliği ile kazlara başlayacağız. Yozgat'a gelmekten mutluyuz. Bu alanda yapacağımız çalışmalarda umutluyuz. Mozaik 6 yıl önce çıkarıldı. Geçen yıl yuvarlak bir yapı bulundu. Bu yapı Hitit ritüellerinin yapıldığı bir yapı olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl bu yapıda çalışmaya devam edeceğiz. Kazı ekibinde 10 kişiyiz ama sonra başka arkeologlar gelecek. Serkan Erdoğan hoca ve öğrencileri toplam 20 kişi çalışacağız. Bu yıl 2-2,5 ay çalışacağız."

Yozgat'ta Uşaklı Höyük dışında önceki yıllarda kazılara başlanılan antik yerleşim ve yapıların yer aldığı Sorgun'un Şahmuratlı ve Peyniryemez köylerindeki kazıların da devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Yaşam, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
