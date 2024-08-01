Yozgat'ta Asansör Kazası Sonrası Kontroller Yapıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta Asansör Kazası Sonrası Kontroller Yapıldı

Yozgat\'ta Asansör Kazası Sonrası Kontroller Yapıldı

Yozgat'ta geçen ay bir kişinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasının ardından il merkezinde bulunan tüm asansörler belediyenin teknik ekibi tarafından kontrolden geçirildi. Bin 400 asansörün bulunduğu Yozgat il merkezinde, 300 civarında asansör güvenli bulunmaması nedeniyle kırmızı etiket konularak kullanıma kapatıldı.

01.08.2024 17:14  Güncelleme: 18:42
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta geçen ay bir kişinin ölümüyle sonuçlanan asansör kazasının ardından il merkezinde bulunan tüm asansörler belediyenin teknik ekibi tarafından kontrolden geçirildi. Bin 400 asansörün bulunduğu Yozgat il merkezinde, 300 civarında asansör güvenli bulunmaması nedeniyle kırmızı etiket konularak kullanıma kapatıldı.

Yozgat'ta geçtiğimiz ayın ilk günlerinde 6 katlı apartmanın 2'nci katında duran asansörden inmek isteyen Hülya Uçar, asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkışarak hayatını kaybetmişti. Kaza sonrasında Yozgat il merkezindeki apartman ve sitelerde kullanılan bin 400 asansör, belediyenin teknik ekibi tarafından kontrol edilip, sorunlu olan asansörlerle ilgili uyarı yapıldı. Buna rağmen asansördeki eksikliğin giderilmediği saptanan 300 civarındaki asansör, kırmızı etiket takılarak kullanıma kapatıldı.

"Yozgat'taki oturulan apartmanların, sitelerin büyük çoğunluğu eski, asansörler de eski teknolojiyle yapılmış"

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Geçen ay Yozgat'ta asansörlerle ilgili üzücü bir kaza oldu ve bir hemşehrimiz hayatını kaybetti. Bu olay asansör meselesinin üzerinde biraz daha sıkı bir şekilde durmamızı gerektirdi. Aslında rutin olarak kontrolleri yapılıyor. Bütün apartman kontrolleri yapılıyor, asansörlerinin kontrolleri yapılıyor ve bunlarla ilgili arızaların durumuna göre gerekli uyarılar yapılıyor, etiketlemeler yapılıyor. Ama bu ölüm olayından sonra denetimlerimizi biraz daha sıklaştırdık. Çünkü Yozgat'taki oturulan apartmanların, sitelerin büyük çoğunluğu eski, asansörler de eski teknolojiyle yapılmış. Maalesef bir yönetim boşluğu da var, apartmanlarda. Yeteri kadar apartman sakinleri, apartman yönetimleri bu konu üzerinde durmuyorlar. Geçen ay kaza olan apartman uyarıldığı halde, kırmızı işaret konduğu halde asansörün üzerine, apartman yönetimi sorumsuzca o etiketi söküp, insanlara kullandırmış. Dolayısıyla da büyük bir vebal ve sorumluluk altına giriyorlar. O tabii ki hukukun konusu, bizim konumuz değil. Bugün yine aynı durum var. Yaşanan bunca tecrübeye rağmen bazı apartmanlarda, bazı sitelerde denetimler sonucu uyarılmalarına rağmen, etiketlemeler yapılmasına rağmen yine etiketleri söküp vatandaşların kullanımına açıyorlar. Halbuki yapmaları gereken kısa süre içerisinde asansörlerin tamirini yaptırmak. Tekrar böyle üzücü olayların yaşanmaması için belki apartmanlarda oturan hemşehrilerimiz bize kızacaklar ama bu denetimleri yapacağız ve bir daha can kaybı olmaması için gereken bütün çalışmaları yapacağız."

"Üzücü bir olay yaşanmasın diye kırmızı işaret koyduk ve kapattık"

Kırmızı etiket konan asansörlere kesinlikle binilmemesi gerektiğini kaydeden Arslan, "Mesela dün akşam da yine şehrin merkezindeki apartmanlardan bir tanesine mesai saati dışında olmasına rağmen üzücü bir olay yaşanmasın diye kırmızı işaret koyduk ve kapattık, yaptığımız denetim sonucunda. Maalesef dediğim gibi bir cahil cesareti midir, deli cesareti midir? Bazı yerlerde etiket konmasına rağmen etiketi söküp vatandaşlara kullandırıyorlar. Bu da üzücü olaylara yol açabilir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Asansör Kazası Sonrası Kontroller Yapıldı - Son Dakika

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