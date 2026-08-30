Yozgat'ta Ayçiçeği Hasadı Başladı - Son Dakika
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Yozgat'ta Ayçiçeği Hasadı Başladı

Yozgat\'ta Ayçiçeği Hasadı Başladı
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Yozgat'ta çerezlik ayçiçeği hasadı başladı; rekolte yüksek, fiyatlar ise belirsizliğini koruyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Yerköy ilçesinin Sekili bölgesinde çerezlik ayçiçeği hasadına başlandı. Geçen yıl yaşanılan kuraklık nedeniyle umduğunu bulamayan üreteciler, bu yıl yağışların iyi olmasına bağlı olarak rekoltenin yüksek olduğunu ancak fiyatlarda belirsizlik bulunduğunu dile getirdi.

Yozgat'ta tarımın önemli ürünlerinden ayçiçeğinde hasat eğlencelik ayçiçeğinde başlarken, yağlık ayçiçeği de tarlada kurumaya bırakıldı.

Kent genelinde yaklaşık 14 bin 500 dekar alana yağlık ayçiçeği, 15 bin dönümün üzerinde alana ise çerezlik ayçiçeği ekildi. Yerköy ilçesinde şekerpancarı yerine çerezlik ayçiçeğine yönelen üreticiler, yağışların zamanında gerçekleşmesinin ürünlerin gelişimine olumlu katkı sağladığını belirtti.

Yozgat'ta ayçiçeği hasadına Yerköy ilçesine bağlı Sekili bölgesinde başlanıldı. Sekili'deki çerezlik ayçiçeği hasadının ardından il genelindeki diğer çerezlik ayçiçeği tarlalarında, sonrasında da yağlık ayçiçeğinde hasat çalışmalarına geçilecek.

14 BİN 500 DEKAR ALANDA EKİM YAPILDI

Bitkisel üretimin artırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla uygulanan Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında nisan ayında 3 milyon 920 bin 800 liralık bütçeyle temin edilen yağlık ayçiçeği tohumu, yüzde 75'i hibe olarak üreticilere dağıtıldı. 12 ilçede 169 üreticiye ulaştırılan tohumlarla yaklaşık 14 bin 500 dekar alanda ekim gerçekleştirildi.

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte tarlalarda yoğun mesai yapmaya başlayan bölge çiftçilerinden Ali Arslan, sezonun ilk çerezlik ayçiçeği hasadının gerçekleştirildiği tarlada, ayçiçekleri önce köklerinden kestirdi ardından da işçiler tarafından tek tek toplanarak patoz makinesine atılarak çekirdeklerin ayrışımı yapılıp, köy meydanına istiflendi.

Ali Arslan, verimin iyi olduğunu belirterek, "Yeni başlıyoruz bu sezon. İnşallah iyi olur diye bekliyoruz. Ay çekirdeği fiyatlarından şu anda herhangi bir bilgimiz yok. 50-60 bandında diye söyleniyor ama net bir bilgimiz yok. Geçen yıl 60 ile 83-84 aralığındaydı. Şu anda alan satan olmadı burada. Bu yıl alım fiyatının en az geçen seneki kadar olması gerekir. Maliyet yüksek, sulamadır, mazottur, elektriktir, bayağı bir maliyetli oluyor. İnşallah iyi olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yozgat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Ayçiçeği Hasadı Başladı - Son Dakika

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