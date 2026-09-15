Yozgat'ta ayçiçeği hasadında maliyet yakınması, gübre 23 binden 44 bin liraya çıktı - Son Dakika
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Yozgat'ta ayçiçeği hasadında maliyet yakınması, gübre 23 binden 44 bin liraya çıktı

Yozgat\'ta ayçiçeği hasadında maliyet yakınması, gübre 23 binden 44 bin liraya çıktı
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Yozgat'ta 14 bin 500 dekar alana yağlık, 15 bin dönümü aşkın alana çerezlik ayçiçeği ekimi yapıldı. Hasat sürerken çiftçi Ayhan Şahin, geçen sene 80-85 liraya verilen çerezlik çekirdeğin bu sene 60-75 liraya gittiğini, gübrenin 23 bin liradan 44 bin liraya çıktığını söyledi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 14 bin 500 dekar alana yağlık, 15 bin dönümün üzerinde alana ise çerezlik ayçiçeği ekimi yapıldı. Bölge çiftçisi hasat devam ederken artan maliyetlerden yakındı. Çiftçi Ayhan Şahin, "Geçen sene çerezlik çekirdek 80-85 liraya kadar verildi. Bu sene 60-75 lira arası gidiyor" dedi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde ekimini yaptığı çerezlik ayçiçeğini hasat ettiren Ayhan Şahin, girdi maliyetlerinin sürekli artmasına karşılık ürün fiyatlarının yerinde saydığını, çiftçinin kazanamadığını söyledi.

"Çiftçilikte bu sana Allah veriyor, tüccar vermiyor, devlet vermiyor. İdare ediyoruz" diyen Ayhan Şahin, "Geçen sene çerezlik çekirdek 80-85 liraya kadar verildi. Bu sene 60-75 lira arası gidiyor. Geçen seneye göre düşük oluyor. Bu sene az kar ettiriyor. Daha öncesi elden yapılıyordu işçilik, şimdi biçerdöverden biçiliyor. Biçerdöverler savurduğu için işçilik azaldı, maliyet düştü, biraz kar ettiriyor bunlar. Geçen sene 23 bin liralık gübre bu sene 44 bin lira oldu. Şu aşamada hiçbir çiftçi memnun değil" diye konuştu.

"MAZOTU 55 LİRAYA ALARAK BAŞLADIK, ŞU ANDA 90 LİRAYI BULDU"

Biçerdöver sahibi emekli öğretmen Gültekin Arslan da artan maliyetlerden yakındı, özellikle mazot fiyatlarının ekim ve hasat dönemin çok arttığına dikkati çekti. Arsan, şöyle konuştu:

"Çekirdek biçimi yapıyoruz. Sezonumuza burada, Şanlıurfa tarafına gitmediğimiz için buğdayla başladık, çekirdekle devam ediyoruz. Bizim şu anda en büyük sıkıntımız mazot. Biçerdöver biçimine buğdayda mazotu 55 liraya alarak başladık, şu anda 90 lirayı buldu. Geçen sene çekirdeği 700 liraya biçmiştim, dönümünü 800 lirayla şu anda çekirdek biçiyoruz. Tarlada hızlı gidemiyoruz, zarar vermemek için. Buğday gibi değil."

"GEÇEN YIL TARLAMI SATTIM"

Aynı zamanda çiftçi olduğunu kaydeden Arslan, pancar, buğday üreticisi olduğunu, kavun, karpuz yetiştiriciliği yaptığını anlattı. Çekirdek ekimi de yaptığını anlatan Arslan, şunları söyledi:

"Bu sene çekirdek fiyatları geçen seneye göre biraz geride. Geçen seneki fiyattan daha geride. Masraflar biraz arttığı halde. Sıkıntılarımız var. İşçilik arttı, mazot arttı ve diğer şeyler arttı. Artmasına rağmen mahsul fiyatlarının geriye doğru gelmesi bizi sıkıntıya soktu. 7-8 senedir normalde çiftçilikten çok güzel paralar kazandım. Yıllarca pancar ektim. Fakat yerimde sayıyorum. Hatta geri gidiyorum. Geçen yıl en güzel tarlamı sattım borcumu kapatabilmek için, faizini kapatabilmek için, bankaya düşmemek için."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta ayçiçeği hasadında maliyet yakınması, gübre 23 binden 44 bin liraya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta ayçiçeği hasadında maliyet yakınması, gübre 23 binden 44 bin liraya çıktı - Son Dakika
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