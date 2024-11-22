Yozgat'ta Bağımlılara Ücretsiz Destek

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Yozgat'ta bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlıların hayatına dokunuyor.

Kronik bir beyin hastalığı olan bağımlılığın üç ayaklı tedavi modelinde tıbbi destek, psikolojik destek ve sosyal hizmet desteği verilmesi gerekiyor. Psikolojik destek ve sosyal hizmet desteği aşamasında ise YEDAM devreye giriyor. Bağımlılıklar dolayısıyla yaşamında bozulmalar yaşayan bireylere uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarıyla destek veriliyor. Yozgat YEDAM' da iki klinik psikolog, psikoterapi gerçekleştiriyor. Bilişsel davranış terapisi ve motivasyonal görüşme teknikleri kullanılıyor. Sosyal hizmet uzmanı aile ve arkadaşlık ilişkileri, boş zaman değerlendirmeleri, olumsuz çevre ile başa çıkma, ekonomik kaynaklar iyi değilse iyileştirme konusunda yol gösterme, yasal süreçlerden geçen danışanlar varsa süreç hakkında destek, eğitimi yarıda kalmış bireylere önerilerde bulunma gibi oldukça geniş yelpazede danışma hizmeti sağlanıyor.

Yozgat'taki Danışma Merkezi'nde görev yapan Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Karaca, "Alkol, madde, teknoloji, kumar ve tütün bağımlısı olan bireylere ve bağımlı bireyler isterlerse ailelerine hem psikolojik hem de sosyal destek hizmeti veriyoruz. Teknoloji, alkol, madde ve kumar bağımlısı olan danışanların 12 yaşından büyük olması gerekiyor. 12 yaşın altındaysa aile ile görüşüyoruz ve önleyici faaliyetler hakkında bilgi veriyoruz. 12 yaş üstündeki danışanlara ayaktan psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda bağımlı olan kişilerden izin alarak aileleriyle de görüşme sağlıyoruz. Bir diğer hizmetimiz de 'kişi dışı görüşme' olarak ifade ettiğimiz, bireylerin bağımlı olduğunu kabullenmediği durumlarda oluyor. Böyle durumlarda kişilerin aileleriyle görüşme sağlayıp yönlendirme yapıyoruz" diyerek yaş grupları hakkında bilgi verdi.

"YEDAM'daki bilgiler hiçbir kurum ve kişiyle paylaşılmaz"

Bağımlılık hakkında kişilerin siciline işlemesi korkusu taşıdığını belirten Karaca, "Asıl üzerinde durmak istediğim konu gizlilik esasımız. Gerçek bir gizlilikten söz ediyoruz. Danışanların bilgisi hiçbir kurum, kuruluş veya kişiyle paylaşılmıyor. Yeşilay'ın kendi sistemini kullanıyoruz. Bundan dolayı herhangi bir kişi ya da kuruluş bizim sistemimize giremiyor. Danışanın bilgilerini hiç kimseyle paylaşmıyoruz. YEDAM'ın amacı destek merkezi olabilmektir. Kişileri bağımlılıktan kurtarabilmek olduğundan burada aldığınız hizmetin sicilinize işlemesi söz konusu değil. Örneğin çocuğunun teknoloji bağımlısı olduğunu söyleyen anneler oluyor. Çocuklarının siciline işler, diye düşünerek endişe duyup getirmediğini söylüyor. Kimsenin böyle bir korkusu olmasın. Kişilerin ileriki hayatlarında önlerine çıkacak bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Danışmanlık hizmetleri tamamen ücretsiz"

Sosyal güvencesi olmayan bireylerin de müracaat edebileceğini bildiren Sosyal Hizmet Uzmanı Karaca "YEDAM'a herkes başvurabilir. Herhangi sosyal güvence, sigorta olmasına gerek yok. Buradaki danışmanlık hizmetleri tamamen ücretsiz. Ücretsiz danışma hattı olan 115'i arayarak bağımlılık hakkında hem bilgi alabilir hem de randevu alarak bizlerle yine ücretsiz şekilde görüşebilirler. Her tür görüşmemiz gizlilik içerisinde yürütülmektedir. Hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında çalışıyoruz. Cumartesi günleri öğlene kadar nöbetçi olan bir uzmanımız oluyor" ifadelerini kullandı.

"Bağımlılık boş zamanı sever"

Danışma Merkezi'nde hobi ve el sanatları içerikli eğitimlerin de yer aldığını belirten Karaca, "Resim, el sanatları, müzik, ahşap şekillendirme gibi atölyelerimiz bulunuyor. Buradaki amaç danışanlarımızın boş zamanlarını daha değerli bir biçimde geçirmelerini sağlamak. Çünkü bağımlılık boş zamanı sever. Biz boş zamanı doldurmalıyız ki aklımıza bağımlılıkla ilgili bir şey gelmesin. Yozgat Halk Eğitim Merkezi'nden görevli gelen öğretmenler, danışanlarımıza uygun saat aralığında atölyede vakit geçiriyorlar. Filografi, ahşap yakma, tuval boyama, bağlama, gitar, epoksi gibi aktivitelerle zaman geçiriyoruz. Burada tedavi sürecini tamamladıktan sonra isimsiz notlar kutumuz var. Kutuya bırakılan notlarda güzel ve olumlu geri dönüşler aldığımız zaman bizler de çok mutlu oluyoruz" dedi.

"Kişilerin kendini keşfederek iyileşmesi ve tedavide kalmasını hedefliyoruz"

Klinik Psikolog Şeyda Nur Temel ise klinik psikoloji alanına giren ve daha çok ruh sağlığını etkileyen depresyon, bağımlılık, kişilik bozukluğu, kaygı bozukluğu gibi branşlarda danışanlara bire bir hizmet verdiklerini vurguladı. Temel, "Kişiye özgü olan ve ona en iyi gelecek olan terapi modelini seçerek uyguluyoruz. Psikolojik ve sosyal desteği ayaktan veriyoruz. Kişilerin kendini keşfederek iyileşmesi ve tedavide kalmasını hedefliyoruz. Kişilerin bağımlılıktan sonraki hayatına adapte olmaları üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT