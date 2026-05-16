Yozgat'ta Çiftçi ve Esnafın Şikayetleri Artıyor

16.05.2026 13:35
CHP PM Üyesi Erhan Adem, Yozgat'ta geçim sıkıntıları ve erken seçim taleplerini aktardı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP'nin saha çalışmaları kapsamında Yozgat'a gelen CHP PM Üyesi Erhan Adem, toplumun her kesiminden "şikayetlerin" yükseldiğini aktardı. Çiftçi, esnaf, emekli, asgari ücretli fark etmeksizin herkesin geçinemediğini kaydeden Adem, Yozgatlıların erken seçim talep ettiğini vurguladı.

CHP PM üyesi Erhan Adem, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Hümeyra Akkuş Sandıkçı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, saha çalışması yapmak üzere Yozgat'a geldiler. CHP heyeti, Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Aydıncık, Çekerek, Kadışehri, Saraykent ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşların taleplerini aldı.

CHP PM Üyesi Erhan Adem, saha çalışması sonrasında yaptığı değerlendirmede, Yozgat'ın ilçelerini ziyaret ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Çiftçi, ürettiği ürünü satamamaktan; ürettiği patatesin, soğanların çürümesinden şikayetçi. Kredilerini ödeyememekten şikayetçi. Besiciler buzağı ölümlerinden ve önlem alınamamasından şikayetçi. Girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından dolayı sıkıntı yaşanıyor. Elektrik faturalarına ekstra dağıtım bedellerinin çok yüksek geldiği, KDV oranlarıyla birlikte 5 bin liralık bir faturanın 17–17,5 bin liraya geldiği söyleniyor. Gübre fiyatlarının aşırı yük oluşturduğu, gübre alınamadığı, eski borçlar kaldığı için kredilerin tekrar kullanılamadığından şikayet ediliyor. Çiftçi çok dertli."

"KİRASINI, VERGİSİNİ, SİGORTASINI ÖDEYEMEYEN BİR ESNAF EVİNE EKMEĞİ NASIL GÖTÜRECEK?"

Esnaf, vergi borçları altında ezilmiş durumda. Dükkan kirasını ödeyememiş. Bugün gezdiğim bir yerde esnaf, '2 aydır sigortamı yatıramıyorum' dedi ve şikayette bulundu. Kirasını, vergisini, sigortasını ödeyemeyen bir esnaf evine ekmeği nasıl götürecek? Esnaf, 'Kredi borçlarım birikti, ödeyemiyorum' diyor. Gezdiğimiz her esnafta sıkıntı var. En fazla da vergilerin oldukça yüksek olmasından ve ödenemez hale gelmesinden, dükkan kiralarının yüksekliğinden, etiketlerin sürekli değişmesinden ve sattığı ürünü tekrar yerine koyamamaktan şikayetçiler. Pazarda gezdiğimizde vatandaş, ürünlerin pahalı olduğundan şikayetçi. Çiftçi ürettiğinden para kazanamıyor. Pazara giden vatandaşın ürünü alamıyor. Tüketen şikayetçi, üreten şikayetçi, asgari ücretli evini geçindiremediğinden şikayetçi. Emekli kirada oturuyorsa kirasını ödeyemediğinden şikayetçi.

Yozgat gibi bir yerde artık vatandaş AKP'ye sırtını çevirmiş durumda. Umduğunu bulamamış. Bir an önce erken seçim sandığının gelmesini istiyor. Ülkede hak, hukuk ve adaletin mutlaka tecelli etmesi gerekiyor. Adalet sistemine vurgu yapan esnaflar, adaletin tam sağlanamadığını, hukukun kişiye göre farklı davrandığını ve bu haliyle ülkenin sağlıklı yürütülemeyeceğini düşünüyor. Vatandaş, erken seçim sandığının bir an önce gelerek gerekli cevabın verilmesini istiyor. Biz de bir an önce erken seçim sandığının gelip vatandaşın önüne konulmasını ve eğer bir iktidar değişikliği olacaksa bunun sandıkta olmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

