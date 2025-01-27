Yozgat'ta Çiftçiler Destek Primini Bekliyor - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Çiftçiler Destek Primini Bekliyor

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Yozgat'ta çiftçiler, maliyet artışları nedeniyle destek primlerinin bir an önce ödenmesini talep ediyor.

27.01.2025 14:52
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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat bölgesinde nadasa bırakılan alanlara ekimi yapılacak nohut, mercimek, kuru fasulye gibi baklagiller için hazırlıklara başlayan çiftçi, 2023-2024 yılına ait destekleme priminin bir an önce ödenmesini bekliyor. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, geçtiğimiz ağustos ayında teslim edilen ürün için verilecek prim desteğinin artan maliyetler karşısında eridiğini, buna rağmen şu günlerde primlerin ödenmesi halinde çiftçinin baklagillerin tohumunu alıp, tarlasına ekebileceğini söyledi.

Yozgat'ta, 2023-2024 üretim yılına ait Bakanlıkça açıklanan prim desteği ödemeleri yapılmadı. Çiftçinin, geçen ağustos ayında ürününü teslim ettikten sonra prim desteği ödenmiş olsaydı, artan girdi maliyetlerinden bu denli etkilenmeyeceğine işaret ediliyor.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, destekleme ödemelerinin biran önce ödenmesi gerektiğini, çiftçinin alacağı para ile tarlasına atacağı tohumu alacağını anlattı.

Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Bundan bir ay önce üre gübre 14 liraydı, şu anda piyasada 19 lira oldu. 2023-2024 yılının hasadını ürettik, biçtirdik, devlete de verdik, o günkü şartlarda da yaklaşık hububatta, buğdayda bin 700 lira teşvik verilecekti, sekizinci ayda verdiğimiz buğdayın bugün dahi primini alamadık. Bizim 8 liraya verdiğimiz buğday şu an gerek piyasa, gerek Toprak Mahsulleri Ofisi 11 liraya, 12 liraya kadar satılıyor. O gün bin 700 lira verilseydi 19 liraya değil 14 liraya gübre alınsaydı çiftçiye bir katkı olacaktı. Mazot 42 liraydı, bugün 48 lira oldu. Girdi maliyetleri gittikçe yükseliyor. Şu anda 11-12 ile verildi, Güneydoğu'da, deprem bölgesinde olan yerlere verildi. Çiftçi dört gözle primi bekliyor. Nohut alacak, nadas yerine nohut ekecek, mercimek ekecek. Mercimek ekimleri başladı. Bugün çiftçinin dar günü. Yetkililerimiz bunu değerlendirip, primi verirlerse az da bir para değil, çiftçi şu an ekeceğini bununla alma durumu var. Ondan dolayı hassasiyetle gerek siyasetçilerimize gerekse yetkililerimize rica ediyoruz, primi özellikle bizim ilimiz dar gelirli il olduğu için verilmesi lazım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Çiftçiler Destek Primini Bekliyor - Son Dakika

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