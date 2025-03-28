Yozgat'ta Çiftçiler Kuraklık İçin Yağmur Duası Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Çiftçiler Kuraklık İçin Yağmur Duası Etti

Geniş Video İzle

Yozgat'ta kuraklık nedeniyle endişeli çiftçiler, yağmur duası etkinliği düzenleyerek yardım bekliyor.

28.03.2025 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yaklaşık 6 milyon 130 bin dekarlık alanla Türkiye'nin 5'inci ekilebilir arazisine sahip Yozgat'ta devam eden kuraklık, il genelindeki 42 bin 227 çiftçiyi endişelendirmeye başladı. Nisan ayının ortalarına kadar yağmur yağmaması halinde üretimde ciddi sorunların çıkabileceğini belirten çiftçiler, yağmur duasına çıktı. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, " İç Anadolu Bölgesi, kurak bir bölge. Şu ana kadar akarsularda, göletlerde, arazide su ufak da olsa bir başlangıç yok, yani bir çoğalma olmadı" dedi.

Su fakiri illerden biri olan Yozgat'ta son yağışlar toprağın tabanına inmedi, sulama amaçlı baraj ve göletler ile akarsulardaki su seviyesine etki etmedi. Tarlasını eken, gübresini atan çiftçi, devam eden kuraklık nedeniyle endişelenmeye başladı. Bölge çiftçisi, Yozgat merkez Topçu köyünde bir araya gelerek, yağmur duası etti. Yağmur duası etkinliğine katılanlar, ceket, mont, palto gibi giysilerini çıkartıp, ters giydi. Ellerini toprağa çevirerek, yağmur yağması için imam eşliğinde dua etti. Dua sonrası giysiler tekrar düz olarak giyildi.

Yağmur duasına Lök Köyünden katılan Atilla Karabacak, "Buraya toplanmamızın nedeni, yağmur duası için, yağmura çok ihtiyacımız var. Ekinlerimiz, hayvanlarımız hep susuz. Yağmura çok ihtiyacımız var. Mevlam kendi bilir, yağmurunu bol eylesin" dedi. Musabeyli Boğazı köyünden Davut Kirazlı da "Suyumuz yok. Barajımız var ama barajda su yok, sulama şansımız yok. Her şeyi Cenabı Allah'a bıraktık. Yapacak bir şey yok. Önce Allaha daha sonra devlete güveniyorum. Devlet desteklerse ayakta kalacağız, yoksa yok" diye konuştu.

"İyi bir yağmur yağarsa rahatlarız"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, nisan ayının ortalarına kadar yağış olması halinde çiftçinin rahatlayabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"2024-2025 yılı kış sezonu biraz sıkıntılı geçti, yağmur yağmadı. Ekinlerimizi ektik, gübrelerimizi attık, nohutları ektik. Geçen haftaki kar, ne kadar da yağdıysa da şu an sıkıntı var. İç Anadolu Bölgesi, kurak bir bölge. Şu ana kadar akarsularda, göletlerde, arazide su ufak da olsa bir başlangıç yok, yani bir çoğalma olmadı. Ondan dolayı büyük iki göletimiz var. Devlet Su İşleri şu an iki göleten de, pancar ekemeyin su veremeyeceğiz dediler. Bunları da düşünerekten sivil toplum örgüt başkanı olarak yağmur duasına çıktım. Bugün de yaklaşık 300-500 kişilik bir yağmur duası, kalabalık bir şekilde genel köyleri davet ettim. Birimizin duası kabul olmazsa birimizin olur düşüncesiyle böyle bir etkinlik yapıyoruz. Biz başlatalım. Bizden sonra köyler niyetli yağmur duasına çünkü hepimizin ihtiyacı var, birimizin değil. Yozgat'ta şu an, İç Anadolu Bölgesi olaraktan büyük sıkıntı var. Ne kadar da ürünlerimiz şu an güzel çıktıysa da yağmur istiyor. Gübreyi attık. Yarın ilaç atacağız. Ondan dolayı da başladık. İnşallah şeyler olacak. İyi bir yağmur yağarsa dördüncü ayın 15'i, 20'sine kadar rahatlarız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Güncel, Yozgat, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Çiftçiler Kuraklık İçin Yağmur Duası Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK, Fatih Altaylı’ya 72 saat süre verdi RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
12 Dev Adam’ın EuroBasket’teki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
Burcu Esmersoy’un gizli yatırımı Toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaştı Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı
Ünlü isimler iftar davetinde buluştu Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
Kadınlar Süper Ligi’nde tarihe geçen skor Tam 19 farkla yendiler Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
17:34 Kadınlar Süper Ligi’nde tarihe geçen skor Tam 19 farkla yendiler Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
17:26 Ünlü isimler iftar davetinde buluştu Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
17:16 Burcu Esmersoy’un gizli yatırımı Toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaştı Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı
17:16 Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
17:15 12 Dev Adam’ın EuroBasket’teki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
17:11 RTÜK, Fatih Altaylı’ya 72 saat süre verdi RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 12:15:01. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Çiftçiler Kuraklık İçin Yağmur Duası Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement