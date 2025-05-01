Yozgat'ta Dolu Yağışı Beyaz Tabaka Oluşturdu

Yozgat'ta dolu yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

YOZGAT - Yozgat'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yer yer doluya dönüştü. Alemdar Köyünün yüksek bölgelerinde yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı, çevreyi adeta karla kaplanmış gibi beyaza bürüdü.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, özellikle çevre köylerin yüksek rakımlı bölgelerinde dolu şeklinde kendini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran dolu yağışı, Yozgat merkeze bağlı Alemdar köy yolu ve tarım arazilerini beyaza bürüdü.