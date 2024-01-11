Yozgat'ta enerji hırsızı tutuklandı

YOZGAT - Yozgat'ın Sorgun İlçesinde iki farklı bağ evinden güneş panelleri ile akü ve elektrik panosu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde A.K. ve A.İ.K. isimli şahısların bağ evinden güneş panelleri, akü ve elektrik panosunun çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik incelemelerde bulundu. İncelemeler sonucu jandarma ekipleri şüpheli İ.K.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada 8 güneş paneli, 4 akü ve 2 elektrik panosu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zanlı İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.