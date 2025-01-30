Yozgat'ta Grip Vakaları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Grip Vakaları Artıyor

Geniş Video İzle

Başhekim Kozan, influenza tip-B'nin yaygınlaştığını, yaşlıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

30.01.2025 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, son günlerde 'influenza tip-B' vakalarında artış olduğunu, özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında yaygınlaşan grip virüsüne karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Kozan, 65 yaş üstü vatandaşların rahatsızlığının daha ağır geçtiğini hatırlatarak, aşı olmaları halinde daha hafif bir dönem geçirebileceklerini belirtti.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanılan ani değişikliklere bağlı olarak artan gribal enfeksiyon rahatsızlığının basit bir soğuk algınlığı olmadığını, özellikle risk gruplarında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.

Kozan, influenza tip-B virüsünün neden olduğu, ani başlangıçlı yüksek ateş, halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren bulaşıcı bir hastalık olduğunu, yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için tehlikeli olabileceğini bildirdi. Kozan, bu nedenle grip belirtileri gösteren kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarını önerdi.

Önemsenmesi gereken bir hastalık olan gribal enfeksiyon rahatsızlıklarından, doğru önlemlerle korunmanın mümkün olduğunu aktaran Uzman Dr. Kozan, şu uyarıları yaptı:

"Hastanemize son dönemlerde özellikle 'influenza tip-B' dediğimiz daha çok bulaşıcılığı yüksek olan, öksürük, balgam, nefes darlığı, vücut ağrısı ile kendini belli eden ve akciğer dışı semptomlarda çok belli eden rahatsızlık miktarı artmış bulunmakta. Polikliniklerde enfeksiyon dahiliye, göğüs polikliniğine, acil servise influenza rahatsızlığıyla ilgili başvurular arttı. Bütün halkımıza şunu öneririz; dikkat etmelerini, bulaştırıcılığı yüksek bir rahatsızlık, onun açısından temasta çok bulunmamaları gerektiğini, kalabalık alanlardan uzak durması gerektiğini ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici bol meyve sebze tüketiminin fazla olmalarını tavsiye ederiz. Hastalarımıza da muhakkak bir hekime, hem kan tahlili için hem de akciğer filmi için bir gözükmelerinde fayda vardır. Çünkü, 'atopik pilomon' dediğimiz bir rahatsızlığa zemin oluşturuyor, ondan kaynaklı şikayetler hem uzun sürüyor hem de ağır geçirebiliyorlar. O yüzden hastalarımızda aile hekimleri başta olmak üzere enfeksiyon, göğüs, dahiliye polikliniklerine başvurmalarını tavsiye ederiz. Ek hastalıkları olan 40 ile 65 yaş arası hastalarımız etkileyebiliyor, birçok kişiyi etkiliyor. Özellikle 20 yaş üstü hastalarımız etkiliyor ama ciddi durumlar 40 ile 65 yaşında ek hastalıkları olanlar ve 65 yaş üstü hastalarımızın da ağır geçirebiliyorlar. Bu hastalarımıza da influenza aşısını önermekteyiz. Aşı yaptırdıkları zaman, rahatsızlandıkları dönemi daha hafif atlatabilirler."

Kaynak: ANKA

Sağlık, Yozgat, Eğitim, Yerel, Kozan, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Grip Vakaları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:20:44. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Grip Vakaları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.