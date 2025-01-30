Yozgat'ta Grip Vakaları Artıyor

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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT)- Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, son günlerde 'influenza tip-B' vakalarında artış olduğunu, özellikle mevsim geçişlerinde ve kış aylarında yaygınlaşan grip virüsüne karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Kozan, 65 yaş üstü vatandaşların rahatsızlığının daha ağır geçtiğini hatırlatarak, aşı olmaları halinde daha hafif bir dönem geçirebileceklerini belirtti.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, son günlerde hava sıcaklıklarında yaşanılan ani değişikliklere bağlı olarak artan gribal enfeksiyon rahatsızlığının basit bir soğuk algınlığı olmadığını, özellikle risk gruplarında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.

Kozan, influenza tip-B virüsünün neden olduğu, ani başlangıçlı yüksek ateş, halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösteren bulaşıcı bir hastalık olduğunu, yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için tehlikeli olabileceğini bildirdi. Kozan, bu nedenle grip belirtileri gösteren kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmalarını önerdi.

Önemsenmesi gereken bir hastalık olan gribal enfeksiyon rahatsızlıklarından, doğru önlemlerle korunmanın mümkün olduğunu aktaran Uzman Dr. Kozan, şu uyarıları yaptı:

"Hastanemize son dönemlerde özellikle 'influenza tip-B' dediğimiz daha çok bulaşıcılığı yüksek olan, öksürük, balgam, nefes darlığı, vücut ağrısı ile kendini belli eden ve akciğer dışı semptomlarda çok belli eden rahatsızlık miktarı artmış bulunmakta. Polikliniklerde enfeksiyon dahiliye, göğüs polikliniğine, acil servise influenza rahatsızlığıyla ilgili başvurular arttı. Bütün halkımıza şunu öneririz; dikkat etmelerini, bulaştırıcılığı yüksek bir rahatsızlık, onun açısından temasta çok bulunmamaları gerektiğini, kalabalık alanlardan uzak durması gerektiğini ve hijyen kurallarına uyması gerektiğini, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirici bol meyve sebze tüketiminin fazla olmalarını tavsiye ederiz. Hastalarımıza da muhakkak bir hekime, hem kan tahlili için hem de akciğer filmi için bir gözükmelerinde fayda vardır. Çünkü, 'atopik pilomon' dediğimiz bir rahatsızlığa zemin oluşturuyor, ondan kaynaklı şikayetler hem uzun sürüyor hem de ağır geçirebiliyorlar. O yüzden hastalarımızda aile hekimleri başta olmak üzere enfeksiyon, göğüs, dahiliye polikliniklerine başvurmalarını tavsiye ederiz. Ek hastalıkları olan 40 ile 65 yaş arası hastalarımız etkileyebiliyor, birçok kişiyi etkiliyor. Özellikle 20 yaş üstü hastalarımız etkiliyor ama ciddi durumlar 40 ile 65 yaşında ek hastalıkları olanlar ve 65 yaş üstü hastalarımızın da ağır geçirebiliyorlar. Bu hastalarımıza da influenza aşısını önermekteyiz. Aşı yaptırdıkları zaman, rahatsızlandıkları dönemi daha hafif atlatabilirler."