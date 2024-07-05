Yozgat'ta hasat döneminde biçerdöver ve traktör denetimleri - Son Dakika
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Yozgat'ta hasat döneminde biçerdöver ve traktör denetimleri

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Yozgat'ta tarım alanlarında hasadın başlamasıyla birlikte biçerdöver ve traktör yoğunluğu arttı. Jandarma Trafik ekipleri, kazaların önlenmesi için denetim yaparken sürücüleri de uyarıyor. Yapılan denetimlerde sürücülere reflektör takmaları ve güvenlik önlemlerini almaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

05.07.2024 15:02
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HABER: SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta tarım alanlarında hasadın başlamasıyla birlikte kara yollarında biçerdöver ve traktör yoğunluğu arttı. Jandarma Trafik ekipleri, kazaların önlenmesi için denetim yaparken sürücüleri de uyarıyor.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, tarlalarla hasadın başlamasıyla birlikte yollardaki biçerdöver ve traktör yoğunluğunun artması üzerine denetim ve eğitim çalışmalarına başladı. Jandarma Trafik Timleri, trafik kontrolünü artırırken, sürücüleri de uyarıyor.

"Reflektör Tak Görünür Ol"

Yozgat merkez ve ilçelerinde belirli noktalarda konuşlandırılan Jandarma Trafik Timlerince olası trafik kazalarını engellemek, görünürlüğü ve farkındalığı arttırmak maksadıyla biçerdöver, traktör ve kara yollarında seyreden tarım araçlarına yönelik denetim ve kontrol faaliyeti kapsamında sürücülere bilgilendirme, 'Reflektör Tak Görünür Ol' kampanyası kapsamında reflektör dağıtımı yapıldı. Tarım alanlarında hasat yapacak olan biçerdöver ve traktörlerin kontrolleri de yapılarak G sınıfı sürücü belgeleri kontrol edildi. Gece yola çıkmamaları, yangın tüplerini tamamlamaları ve tablaları takılı vaziyette seyir etmemeleri, reflektör takmaları konularında uyarılar yapıldı, bilgilendirmede bulunuldu. Bu çalışmaların hasat dönemi bitinceye kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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