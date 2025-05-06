Yozgat'ta Hıdırellez Etkinliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Hıdırellez Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Yozgat Belediyesi tarafından Yozgat Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Hıdırellez etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Kazım Arslan, etkinlikte geleneksel yemeklerin dağıtımını yaparak katılımcılarla bir araya geldi.

06.05.2025 16:54  Güncelleme: 17:52
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat Belediyesi, Hıdırellez kutlamaları kapsamında Yozgat Park Sosyal Tesisleri'nde etkinlik düzenledi. Vatandaşlar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Yozgat'ta her yıl genel olarak milli park Çamlık'ta gerçekleştirilen Hıdırellez etkinlikleri, bu kez Yozgat Park Sosyal Tesisleri alanında yapıldı. Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere kadınlar, çocuklarıyla birlikte yoğun ilgi gösterdi.

Hıdırellez'in vazgeçilmezi mercimekli, etli bulgur pilavı ve ayran dağıtımı Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından yapıldı. Vatandaşlar, etli pilav ve ayran alabilmek için uzun kuyruk oluştu.

Arslan, günün anlamına ilişkin şunları söyledi:

"Geleneğimizin önemli bir parçası olan Hıdırellez günündeyiz. Yozgat tabiriyle de 'eğrice' dediğimiz günü hemşehrilerimizle birlikte kutlamak istedik. Çünkü bu tür günler bizim geleneğimizde, kültürümüzde çok büyük bir önem arz ediyor. Baharın gelişini hep birlikte yaşamış oluyoruz. Bunu yaparken Yozgat'ta yeni bir takım merkezler oluşturulmasını istediğimiz çalışmalar vardı, Yozgat Park bunlardan birisiydi. Her zaman hep aynı yerlerde bir takım sosyal faaliyetler yapıyoruz, ilk defa bunu Yozgat Park'a taşımış olduk. Bu mahalledeki hemşehrilerimizle birlikte Hıdırellez'in coşkusunu, heyecanını yaşıyoruz. Bir araya geldik, dostluğu, muhabbeti, sevgiyi, kardeşliği paylaşıyoruz. Biraz aceleye geldi ama inşallah bundan sonraki senelerde bunu geleneksel hale getirip, çok daha geniş programlarla yapmak istiyoruz. Hemşehrilerimizin bugün buradaki kalabalığı, coşkusu, heyecanı da bu tür faaliyetlere Yozgat'ta ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunun göstergesi.

Pilavda sınır yok, bin kişilik yaptık ama muhtemelen yetecek. Yetmezse takviyesi gelecek durumda, arkadan yetişecek durumda. Hiçbir hemşehrimizi de burada açık bırakmayacağız. Bunun yanında çocuklarımız için de bir takım eğlenceli oyunlar imkanı sunmuş olduk, belediyemizin müzik grupları müzik yapacak, Hıdırellez'i bütün coşkusuyla, heyecanıyla kutlamış olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Hıdırellez Etkinliği Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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