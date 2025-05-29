Yozgat'ta İşçiler Eylem Yaptı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta TOKİ tarafından yapımı sürdürülen Menekşe Evleri inşaatında çalışan 13 işçi, bir süredir yevmiyelerini alamadıklarını ileri sürdü. İşçilerden 5'i mesai bitiminde inşaatın çatısına çıkarak eylem yaptı. Eylemci işçiler, paralarını cuma gününe kadar alacaklarına dair söz veren polis tarafından ikna edilip, çatıdan indirildi.

Olay, Yozgat Valiliği binası yan tarafında bulunan TOKİ Menekşe Evleri inşaatında meydana geldi. İşçilerden 5'i inşaat çatısına çıkarak, seslerini duyurmaya çalıştı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Eylemci işçiler, bir süredir yevmiyelerini alamadıkların, yevmiyeleri ödeninceye kadar eyleme devam edeceklerini iletti. Bunun üzerine, polis devreye girip, işçilerle görüşmek istedi. İşçilerden bazıları çatı kenarında konuşlandı, bir kısmı da çatı boşluğuna gelen polislerle görüştü. Polis, TOKİ taşeronu ile görüştü, Cuma gününe kadar yevmiyelerin ödeneceğinin sözü alındı.

Eyleme son veren işçiler, kendileriyle birlikte 13 emekçinin bir süredir yevmiyelerini alamadıklarını, inşaatta sosyal güvenceleri olmadan çalıştıklarını belirtti. Bunun üzerine olay yerine gelen SGK İl Müdürü Yunus Demir, çalışanlarla görüşüp, sigortasız işçilerin dilekçelerini alarak, işlem başlatacaklarını söyledi. Eylem yapan işçiler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, diğer işçilerde SGK İl Müdürlüğüne gitti.