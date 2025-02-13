Yozgat'ta Kar Yağışı ve Tipi Ulaşımı Etkiledi, Eğitime Ara Verildi - Son Dakika
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Yozgat'ta Kar Yağışı ve Tipi Ulaşımı Etkiledi, Eğitime Ara Verildi

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Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, yollarda aksamalara neden oldu. Ekipler, yolda kalan araçları kurtardı ve yolları açmak için yoğun mesai harcadı. Yozgat Valisi, yola çıkacaklara kış tedbirlerine uymalarını önerdi ve eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

13.02.2025 13:27  Güncelleme: 14:49
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipinin ardından ile genel olarak yolların ulaşıma açık olduğu, tipi nedeniyle kapanan yollara ise hemen müdahale edilerek, ulaşıma açıldığı, ekiplerin yollarda kalan araçları makine yardımı ile kurtarıp, yollarına devam etmelerinin sağlandığı kaydedildi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Yola çıkacak insanlarımız kış tedbirlerine uygun, araçlarında uygun lastik, çekme halatı, zincir buna benzer ekipmanlarla yola çıksınlar" uyarısında bulundu.

Yozgat'ın yüksek kesimlerine bir süredir yağan ve gecede devam eden kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini hissedilir düzeyde hissettirdi. Yozgat il genelinde emniyet ve jandarma 71 ekip, 161 personel ile 66 noktada konuşlanarak, denetimlerini sürdürürken, il genelindeki karayollarında 40 kamyon, 13 greyder,  8 yükleyici, 1 rotatif ve 140 personel, köy yollarında ise 23 greyder, 28 kar kürüme aracı, 28 servis aracı, 11 yükleyici loader, 2 dozer, 18 csp kepçe, 1 rotatif ve 17 ekip, toplam 190 personel ile karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekipler, tipi nedeniyle yolda kalan araçlara müdahalede bulunuluyor.

Atatürk Karayolu'nun Poyrazlı köyü yakınlarında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı. Yolcu otobüsü güvenlik birimleri ve karayollarına ait kar küreme aracının yardımı ile kurtarıldı. Olayla ilgili herhangi bir can ve mal kaybının bulunmadığı, otobüsle seyahat eden yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Yozgat- Çekerek İlçesi Kuzgun köyü yolu üzerinde kara saplanarak araç içeresinde mahsur kalan 2 kişi, Saraykent İlçesinin Ozan Beldesi D-200 Karayolu üzerinde yolda arıza yapan araçta mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.

Eğitime bir gün ara verildi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Çakır, bir zorunluluk olmadıkça yola çıkılmamasını önerdi ve şu uyarılarda bulundu:

"Bugün itibarıyla ilimiz genelinde okullarımızda eğitime bir gün gün ara vermiş bulunmaktayız. Yarından itibaren, bugün akşam saatlerinden itibaren hava durumunun düzeleceğini bekliyoruz ya da meteorolojik tahminlerimiz o yönde. Yollarımızda halihazırda tamamen kapalı herhangi bir yolumuz yok. İl Özel İdaremiz, Karayolları, belediyelerimiz, arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. Zaman zaman rüzgarın savurması sebebiyle münferiden kapanan yollarımız oluyor, onlara da arkadaşlarımız derhal müdahale ediyorlar. Bu süreçte insanımızdan bir isteğimiz var, lütfen yola çıkacak insanlarımız kış tedbirlerine uygun, araçlarında uygun lastik, çekme halatı, zincir buna benzer ekipmanlarla yola çıksınlar. Eğer bir ihtiyaç yoksa, bir zorunluluk yoksa da seyahat etmesinler. Seyahatlerde karşılaştığımız en önemli konulardan bir tanesi de, lütfen seyahat esnasında gerek ön koltuklarda gerek arka koltuklarda binek tipi araçlarda ve toplu taşıma araçlarında koltuklarda emniyet kemeri takmayı lütfen ihmal etmesinler."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Kar Yağışı ve Tipi Ulaşımı Etkiledi, Eğitime Ara Verildi - Son Dakika

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