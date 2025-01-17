Yozgat'ta Karneler Dağıtıldı

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Yozgat'ta 68 bin 669 öğrenci karne heyecanı yaşadı

YOZGAT - Yozgat'ta 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona eriyorken 68 bin 669 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu-İmam Hatip Ortaokulu'nda karne programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan katıldı. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan Özkan, çocukları tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi. "Bugün 448 eğitim kurumumuzda 68 bin 669 öğrencimize karnelerini teslim ettik. Bu vesileyle yarıyıl tatilinde çocuklarımıza güzel günler diliyorum. Çocuklarımız oyun oynarken kitap okumaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Okulda öğrenim gören 4.sınıf öğrencilerinden Azra Ünal, yarıyıl tatili için hazırladığı konuşmasını okudu. Konuşmasında ilkokula başladığı günden 4.sınıfa kadar yaşadığı süreci anlatan Ünal, sınıf arkadaşlarına ve velilere duygusal anlar yaşattı.

Karne dağıtımının ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen Vali Özkan, mini toplantı gerçekleştirdi.