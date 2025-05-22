Yozgat\'ta Kurban Pazarı Denetimlerinde Hayvan Sağlığı Uyarısı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta kurban pazarlarında satışlar devam ederken, Tarım ve Orman İl, İlçe Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler, güvenlik birimleriyle birlikte denetimlerini artırdı. Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, "Hasta veya zayıf hayvanlardan uzak durulmalıdır. Aşırı zayıf, topallayan, gözleri donuk bakan, salyası akan veya çevreye ilgisiz hayvanlar kurbanlık için uygun değildir" uyarısında bulundu.

Yozgat'ta, kurban bayramı öncesinde artan kurbanlık hareketlerini kontrol altında tutmak amacıyla denetimlere ağırlık verildi. Veteriner hekimler, bir taraftan kurban pazarlarında denetim yaparken diğer taraftan da yollarda güvenlik birimlerinin desteği ile denetimlerini sürdürüyor. Kontrollerde hayvan sağlığı ve refahı, üretici ve tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimine yönelik kontroller yapıldığı kaydedildi.

Yeni uygulamalarla hayvan hareketliliğinin izlenip, belgelerin kontrol edildiği, aşı ve sağlık durumlarının denetleyerek hastalıkların yayılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı aktarıldı. Denetimlerin kurban bayramında da devam ettirilerek, satılamayan hayvanların dönüşlerinde sağlıklı olup, olmadığının kontrol edileceği aktarıldı.

"Resmi belgeleri olan hayvanlar tercih edilmelidir"

Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sağlıklı ve güvenli kesim için vatandaşları uyararak, kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:

"Resmi belgeleri olan hayvanlar tercih edilmelidir. Hayvanın küpesi ve pasaportunun olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Bu belgeler hayvanın sağlık geçmişi ve nerede yetiştiği hakkında bilgi verir. Hasta veya zayıf hayvanlardan uzak durulmalıdır. Aşırı zayıf, topallayan, gözleri donuk bakan, salyası akan veya çevreye ilgisiz hayvanlar kurbanlık için uygun değildir. Dişi hayvanlarda gebelik durumu kontrol edilmelidir. Gebe hayvanların kurban edilmesi hem hayvana eziyet hem de dinen uygun olmayan bir durumdur. Hayvanların veteriner sağlık kontrolünden geçmiş olması önemlidir. Belediyelerin belirlediği kurban satış noktalarında bu kontroller genellikle sağlanır."

"Açık alanlarda, gelişi güzel yapılan kesimler çevre kirliliğine ve halk sağlığına zarar verebilir"

Kurban kesimlerinin mutlaka belirlenen alanlarda yapılması gerektiğine dikkat çeken Anteplioğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kurban kesimi mutlaka yetkili ve ehil kişilerce yapılmalıdır. Kesim sırasında hem dini kurallara hem de hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Kesim için belediyelerin belirlediği alanlar kullanılmalıdır. Açık alanlarda, gelişi güzel yapılan kesimler çevre kirliliğine ve halk sağlığına zarar verebilir. Etin dinlendirilmeden tüketilmesi sakıncalıdır. Kurban eti kesildikten sonra en az 12-24 saat buzdolabında dinlendirilmeli, bu süreç etin daha sağlıklı ve lezzetli hale gelmesini sağlar. Etlerin saklanmasında hijyene dikkat edilmelidir. Etler, parçalanarak tek kullanımlık poşetlere konulmalı ve buzlukta muhafaza edilmelidir. Uzun süre dışarıda kalan etlerde bakteri üremesi riski artar. Kurban etinin dağıtımı ve paylaşımında hijyen kurallarına uyulmalıdır. Etler dağıtılırken güneş altında bırakılmamalı, uygun taşıma koşulları sağlanmalıdır. Kurban ibadeti, dini vecibelerimizin yanı sıra toplumsal yardımlaşma ve paylaşmanın da en güzel örneklerinden biridir. Bu ibadetin sağlıklı ve kurallara uygun şekilde yerine getirilmesi hem insan sağlığı hem de hayvan refahı açısından büyük önem taşımaktadır."