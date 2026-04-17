Yozgat'ta Kurbanlık Fiyatları Artıyor

(YOZGAT) - Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

Kurban Bayramı öncesinde Yozgat'ın ilçelerinde bulunan canlı hayvan pazarlarında kurbanlık satışları başladı. Pazarlarda hareketlilik olmasına karşına alım gücü daralan yurttaşlar şimdilik kurbanlıklara bakıp, fiyat öğrenmekle yetiniyor. Büyükbaş kurbanlık hisseleri 40 ila 50 bin lira arasında değişiyor. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "Bu sene kurbanlık hayvan az. 2025 yılındaki mandıralara baktığımızda 2026'da yüzde 30'u yok, yüzde 70 hayvan var, yüzde 100 değil" ifadelerini kullandı.

Yozgat'ın Sorgun, Kadışehri ve Boğazlıyan ilçelerinde her hafta açılan canlı hayvan pazarlarında kurbanlık satışlarına da başlanıldı. Yozgat'ın en büyük canlı hayvan pazarının kurulduğu Sorgun ilçesinde hareketlilik olmasına karşın, pazarı gezen yurttaşların fiyat araştırması yapmakla yetindiği gözlendi.

"Maliyetler yüzde 100 arttı, mal üstüne yüzde 50 koydu"

Kurbanlık satışı yapan besici Mustafa Demirbilek, "Çok şükür iyi, yavaş yavaş canlanıyor kurban satışlarımız da. Bundan sonra da daha da canlanacak kurban satışlarımız. Maliyetler şöyle; 120, 130, 140 bin liradan başlıyor 4 kişilik kurbanlar. Ufak da olsa ekmek yediyor" diye konuştu.

Besici Özgür Yaşar, "Kurban satışları bitik. Zarar ediyoruz. Et düştü. Millette para yok. Bir dana 300 bin lira oldu, milletin gücü yetmiyor. Asgari ücret 50 bin lira olacak ki millet kessin. Yem bin lira. Hisse 40 bin lira 50 bin lira. Tosun 300 bin lira. Geçen sene bir hisse 25 bin liraydı. Maliyetler yüzde 100 arttı, mal üstüne yüzde 50 koydu" ifadelerini kullandı.

Beslediği kurbanlıkları pazara getiren İbrahim İbiş, "Kurban satışları daha başlamadı. Ahırlardan alıyor millet kurbanlıkları. Pazardan almıyor. Ahırlardan alıyor millet uğraşmıyor. Fiyatlar iyi. Fiyatlarda sıkıntı yok. Geçen seneye göre bu sene tabii ki yüksek. Her şey yüksek olduğu gibi hayvanların fiyatları da yüksek. Girdi maliyeti her şey yükselince hayvan fiyatları da ister istemez yükseliyor" dedi.

Pazarın durgun olmasından yakınan İlimdar Yılmaz da, "Alıcı yok. Kurbanlık 350 bin liradan başlıyor, 7 kişilik. 4 kişilik 180 bin liraya iniyor, 250 bin liraya iniyor. Böyle gidiyor" diye konuştu.

"2025 yılında yem 400 liraydı, bugün 850- 900 lira"

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, geçen yılki girdi maliyetleri ile bu yılki maliyetler karşılaştırıldığında kurbanlık fiyatlarının yüksek olmadığın söyledi. Sorgun canlı pazarını gezen Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Girdi maliyetine göre geçen seneden ucuz. Geçen sene, 2025 yılında yem 400 liraydı, bugün 850-900 lira. O gün hisse 35 bin liraya gidiyordu. Bu sene de 45 bin liraya gidiyor. Yine çiftçinin cebinden geçiyor. Şu an yüksek bir fiyat görmüyorum. 25 bin liradan tut ki ise 55 bin liraya kadar hisse var. Alacağın hayvana bağlı. Düve 30-35-40 bin lira arası, tosun da 40- 50 bin lira arası. Fiyatlar büyük bir şey yok. Kestirsek hemen hemen aynı buluyor. Ondan dolayı da kurbancı korkmasın. Bu sene kurbanlık hayvan az. Onu bilsin herkes. 2025 yılındaki mandıralara baktığımızda 2026'da yüzde 30'u yok, yüzde 70 hayvan var, yüzde 100 değil. Ondan dolayı herkes hayvanını alsın canı gönülden. Girdi maliyeti yüksek. Bugün bir torba yem eğer 900 lira olursa, bir torba yem 5 gün gider bir hayvana. 5 günde bu hayvan 900 lirayı yiyor. Satışta sıkıntı yok. Satış iyi. Şu pazarı gez, iyi 30 tane kurbanlık hayvan yok. Ankara'ya götürüyorlar, İstanbul'a götürüyorlar. Şu an kurbanlık 11 hayvan gelmiş, onu da ben aldım."