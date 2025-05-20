Yozgat'ta Müzeler Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Yozgat'ta Müzeler Haftası Etkinlikleri Başladı

Yozgat'ta Müzeler Haftası, Sarıkaya Roma Hamamı'nda etkinliklerle başladı, eser sergisi açıldı.

20.05.2025 18:45
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Müzeler Haftası etkinlikleri, Sarıkaya ilçesinde bulunan Tarihi Roma Hamamı önünde düzenlenen etkinliklerle başladı. Yozgat Müzesinde yer alan eserlere yönelik sanatsal çalışmaların yer aldığı 'Şehr-i Sanat Yozgat' sergisinin de açılışı yapıldı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2018 yılında alınan "Kral Kızı Hamamı" olarak da bilinen Sarıkaya Roma Hamamı kalıntılarının bulunduğu alandaki açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, lise ve ortaokul öğrencileri halk oyunları gösterilerde bulundu, programa destek veren öğretmenlere teşekkür plaketi verildi.

Yozgat Müze Müdürü Cihat Çakır yaptığı konuşmada, "Müzeler Haftası açılışını ilimizin nadide tarihi yapılarından olan UNESCO dünya kültür mirası geçici listesinde bulunan Sarıkaya Roma Hamamı'nda yapıyor olmak bizim için onur ve gurur vericidir. 2025 yılı Müzeler Haftası teması hızla değişen toplumlarda müzelerin geleceği olmuştur. Toplumlar hızla değişirken, müzeler de topluma tarihi hafıza ve geçmişi sunmaktadır. Müzeler sadece eserlerinin sergilendiği, korunduğu mekanlar olmayıp aynı zamanda toplumların sosyalleşme eğitim yapılarıdır" dedi.

Daha sonra, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Şehr-i Sanat Yozgat projesi kapsamında hazırlanan eserlerin sergisinin açılışı yapıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte sergiyi gezip, görevlilerden eserler hakkında bilgi aldı.

"Yozgat Müzesi'nde bulunan eserleri örgüyle çalıştım"

Yozgat Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinden İlke Çakır, Yozgat müzesinde bulunan tarihi eserleri örgü ile farklı bir esere dönüştürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Şehr-i Sanat Yozgat projesi kapsamında, Yozgat Müzesi'nde bulunan eserleri örgüyle çalıştım. Örgülü çalışmamızın amacı, çocuklarımızın dikkatini çekmek, çocuklarımızı tarihe yönlendirmek için yapılmış bir çalışma. Demeter'i çalıştım, bereket tanrıçası Roma dönemine ait bir tarihi eser. Kartalımız yine Roma dönemine ait eser, erken Cumhuriyet dönemine ait bir sütun çalışması yaptık. Bunun yanı sıra yine Nizamoğlu Konağındaki Yozgat Müzesi'nde bulunan duvar süslemesini örgü olarak çalışmasını yaptım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Müzeler Haftası Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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