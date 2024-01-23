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Yozgat'ta polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
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Yozgat'ta polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, soğuk kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı. Ekipler, mevsim şartlarına göre belirli aralıklarla faaliyetlerine devam edecek.

Yozgat\'ta polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
23.01.2024 - 23:03,  Güncelleme: 23:33
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Yozgat'ta polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

YOZGAT - Yozgat'ta polis ekipleri, sokak hayvanları için kentin muhtelif yerlerine yem ve mama bıraktı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre ve Doğa Büro Amirliği görevlileri, soğuk kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Kentin belirli bölgelerinde hayvanların beslenebilmesi için yem, mama ve ekmek bırakan ekiplerin, mevsim şartlarına göre belli aralıklarla faaliyetine devam edeceği kaydedildi.

Ağır kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadıklarını söyleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Vekili Başkomiser Fatih Çakır, "Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak 2-3 güne bir sokak hayvanlarının beslenmesini yapıyoruz. Sokak hayvanları yiyecek bulmakta sıkıntı yaşıyor biz de bunu düşünerek HAYDİ ekibi olarak hava şartlarının yoğun olduğu günlerde mutlaka beslememizi yapıyoruz. Fırınlardan aldığımız bayat ekmeklerin yanında köpek ve kediler için temin ettiğimiz mamaları da hayvanların olduğu bölgelere bırakıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Yusuf Şen ise emniyet ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, "Emniyet ekiplerimiz sağ olsun doğadaki hayvanlarımız için yem bırakıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar sokak hayvanları için yemek getirip buralarda dağıtıyoruz. Bu tür faaliyetleri diğer kurumların da yapmasını istiyoruz ve sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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