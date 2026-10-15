Yozgat\'ta şap nedeniyle kapatılan hayvan pazarları Sorgun dışında üreticilere açıldı

Yozgat'ta, Sorgun ilçesi haricinde kent genelindeki hayvan pazarları hizmet vermeye başladı.

Kentte 23 Eylül'de şap hastalığından dolayı tedbir amaçlı kapatılan hayvan pazarları üretici ve yetiştiricilere hizmet vermeye başladı. Sorgun Hayvan Pazarı'nın çevredeki büyük pazarlara bağlı olarak ileri bir tarihte açılacağı öğrenildi.