Yozgat\'ta şap nedeniyle kapatılan hayvan pazarları Sorgun dışında üreticilere açıldı

Yozgat'ta şap nedeniyle kapatılan hayvan pazarları Sorgun dışında üreticilere açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat'ta 23 Eylül'de şap nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan hayvan pazarları, Sorgun ilçesi hariç yeniden hizmet vermeye başladı. Sorgun Hayvan Pazarı'nın ise çevredeki büyük pazarlara bağlı olarak ileri bir tarihte açılacağı öğrenildi.
Yozgat'ta, Sorgun ilçesi haricinde kent genelindeki hayvan pazarları hizmet vermeye başladı.
Kentte 23 Eylül'de şap hastalığından dolayı tedbir amaçlı kapatılan hayvan pazarları üretici ve yetiştiricilere hizmet vermeye başladı. Sorgun Hayvan Pazarı'nın çevredeki büyük pazarlara bağlı olarak ileri bir tarihte açılacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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