Yozgat\'ta Şehit Annesine 8 Mart Ziyareti

Yozgat'ta şehit annesine 8 Mart dolayısıyla anlamlı ziyaret gerçekleştirildi.
Yozgat'ın Çayıralan ilçesi Çokradan mahallesinde ikamet eden P.Er İsmail Genç'in annesi Tekmile Genç, Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ziyaret edildi.
8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret edilip çiçek takdim edilen şehit annesi Tekmile Genç duygusal anlar yaşadı. Ziyarete gelen Jandarma personeline teşekkür eden Genç, memnuniyetini dile getirdi. - YOZGAT
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