Yozgat'ta Servis Kazası: 2 Ölü, 7 Yaralı

16.05.2026 01:18
Yozgat'ta taşımalı eğitimdeki servis aracı devrildi; 2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı.

(YOZGAT)- Yozgat'ın Saraykent ilçesinde taşımalı eğitimde çalışan öğrenci servis aracının şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, servis şoförü ve 2 öğrenci olay yerinde öldü,7 öğrenci de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza bugün saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Yozgat'ın Saraykent ilçe merkezinde taşımalı öğrencileri taşıyan 66 ADT 198 plakalı servis aracı Söğütlü köyüne giderken yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi ve yapılan incelemede, 2 öğrenci ile servis sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 7 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan kaza mahalline giderek incelemelerde bulundu yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Maalesef saat 13.40 sularında elim bir kazayla karşı karşıya kaldık. Kazada iki öğrencimiz ve servis şoförümüz vefat etti. Servis aracı okulumuzdan aldığı öğrencileri Söğütlü köyüne bıraktıktan sonrasında yukarı Çiçekli köyüne geri kalan öğrencilerimizi götürürken kaza yaptı. Kazada iki öğrencimiz de bir servis şoförümüz vefat ederken 7 öğrencimizde yaralandı. Öğrencilerimizin genel durumları iyi. Bir öğrencimizde kalça kırığı tespit etti arkadaşlar. Ona da müdahale ediyorlar. Onlara geçmiş olsun diyelim. Vefat eden çocuklarımıza ve arkadaşımızın ailesine sabır ve rahmet dileyelim. Allah böyle kazalar tekrar göstermesin. Başımız sağ olsun. Geçmiş olsun."

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 02:37:51. #7.13#
