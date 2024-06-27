Yozgat\'ta Sıcak Hava Sağlık Sorunlarına Neden Olabilir

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, sağlık sorunlarına da neden olabileceği kaydedildi. Doktor Mustafa Kozan, "Günlük 2 - 2,5 litre su ihtiyacı mevcuttur. Güne yayarak 2 ila 2,5 litreyi tüketmek mantıklı olacaktır" dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Mustafa Kozan, yaz aylarını sağlıklı geçirmek için özellikle tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak havalarda günlük en az 2 ila 2,5 litre su tüketip, dinlenmeyi ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi. Yaz aylarında aşırı sıvı kaybının tehlike oluşturabildiğine dikkat çeken Kozan, suyun toksik maddelerin atılmasını sağladığını, böbreklerin ve idrar yolunun düzgün çalışmasını desteklediğini vurguladı.

"4-5 litreye kadar ulaşan su da, su zehirlenmesi dediğimiz duruma yol açmaktadır"

Vücuttan atık maddelerin ve toksinlerin atılmasına yardımcı olan suyun aşırı tüketilmesi halinde de su zehirlenmesine neden olabileceğini aktaran Kozan, şu uyarıları yaptı:

"Sıcak havalarda artmasıyla birlikte günlük su ihtiyacımız da artmaktadır. Bütün hastalarımıza, bütün halkımıza önem arz ettiği nokta su ihtiyacının artmasından dolayı günlük su tüketimini arttırmaları gerekmektedir. Bu ne kadar olmalıdır? Günlük 2 - 2,5 litre su ihtiyacı mevcuttur, özellikle bu sıcak havalarda. Kronik hastalar, böbrek yetmezliğine yatkın olan hastalar, su atılmanın fazla olduğu dönemlerde, ter yoluyla fazla olduğu dönemlerde çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Kalp hastalığı olanlar, diyabet olanlar, hipertansiyonu olanlar, KOAH hastaları gibi hastaların muhakkak bunlara dikkat edilmesi gerekmekte. Su içimiyle birlikte vücutta bizim elektronik dengemiz ayarlanmakta, aynı zamanda böbreğin beslenmesini, böbrekten ve bağırsak yoluyla toksik maddenin atılmasını da sağlamaktadır. Bizler ortalama olarak 2 ila 2,5 litre önermekteyiz. Bunun çok daha fazlası 4-5 litreye kadar ulaşan su da, su zehirlenmesi dediğimiz duruma yol açmaktadır. O yüzden güne yayaraktan 2 ila 2,5 litreyi tüketmek mantıklı olacaktır. Ayrıca istisnai durumlar da oluşmaktadır, özellikle kalp ve böbrek hastalarında, çünkü fazla su alımının da vücuda ters etki yapabileceği durumlar olmaktadır. O yüzden muhakkak hekimlerine danışaraktan su miktarlarını ayarlamalarını tavsiye ederiz. Suyu ihmal etmemeliyiz."