Yozgat\'ta üç ilin UMKE personeli sel senaryolu kurtarma tatbikatı yaptı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) personelinin afet ve acil durumlarda daha hızlı, etkin ve başarılı müdahalede bulunabilmesi amacıyla Yozgat'ta 3 gün süren "UMKE eğitim ve tatbikat kampı" tamamlandı. Yozgat ile birlikte Kırıkkale ve Kırşehir'den UMKE ekibi personelinin katıldığı eğitim sonunda kurtarma tatbikatı yapıldı.

Yozgat'ta ilki geçen yıl gerçekleştirilen "UMKE eğitim ve tatbikat kampı" etkinliğinin ikincisi Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir UMKE personelinin katılımıyla, Kirazlı göleti bölgesi ormanlık alan içerisinde düzenlendi. Üç gün devam eğitim çalışmalarının ardından, baraj kapağının patlaması sonucunda sel sularının neden olduğu yaralanma ve boğulmalara karşı ekipler tarafından kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, ?Yozgat'ta görev yapan 114 UMKE personelinden 25'inin kapa katıldığını, ?Kırıkkale'den 25, ?Kırşehir'den de 12 UMKE personelinin eğitime katılım sağladığını bildirdi. ?Yozgat'tan 2, Kırıkkale'den 5 olmak üzere toplam 7 eğitmen tarafından katılımcılara eğitimler verildiğini anlatan Karaaslan, "Toplam 62 kişinin, UMKE ekibimizin katılımıyla bir tatbikat gerçekleştirdik. Burada senaryo gereği baraj patlaması sonrasında sel sularına kapılan vatandaşlarımızdan yaralananların ilk anda triyajlarının yapılması, sonra acil müdahale alanına taşınması ve sonrasında da hastaneye nakillerinin gerçekleştirilmesi yer alıyor senaryoda" dedi.

"UMKE TEŞKİLATI SAĞLIK BAKANLIĞIMIZIN GÖZ BEBEĞİDİR"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da, "Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat UMKE ekiplerimiz, Yozgat Kirazlıdere göleti üzerinde bir baraj patlama senaryosuyla birlikte yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiler. Gerçekten aslına uygun hem hasta olarak, yaralı olarak yer alan arkadaşlarımız hem de kurtarmada yer alan arkadaşlarımız hakikaten iyi organize olmuş, aslına uygun bir tatbikatı icra ettiler. Kaza anlarında veyahut da olağanüstü afetlerde UMKE teşkilatı Sağlık Bakanlığımızın göz bebeğidir" ifadelerini kullandı.