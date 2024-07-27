Yozgat'ta Uluslararası Sürmeli Şenlikleri Başladı - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Uluslararası Sürmeli Şenlikleri Başladı

Yozgat Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Uluslararası Sürmeli Şenlikleri kortej yürüyüşü ve konserlerle başladı.

27.07.2024 14:09  Güncelleme: 14:15
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Belediyesi öncülüğünde organize edilen ve bu yıl 23.'sü düzenlenen 'Uluslararası Sürmeli Şenlikleri' kortej yürüyüşü ve ardından verilen konserlerle başladı. Pazartesi gününe kadar devam edecek olan şenliklerde, çeşitli etkinlikler yapılacak, akşamları da Cumhuriyet Alanı'nda sanatçılar konser verecek.

Yozgat'ta şenlik korteji dün akşam şehirlerarası otogar mevkiinden başladı, mehter takımı eşliğinde Belediye Başkanı Kazım Arslan vatandaşlarla birlikte, Lise Caddesi boyunca yürüyüp, Cumhuriyet Alanı'na gelindi. Yürüyüşe motosikletli ve ATV'li vatandaşlar da eşlik etti. Bir vatandaş da at ile yürüyüşteki yerini aldı. Alanda Yozgat Belediyesi tarafından 5 yıl sonra yeniden faaliyete geçirilen mehter takımı ilk konserini verdi.

"Türkü çığırmak, sanatla uğraşmak diğer işlerimizi yapmamıza engel değil"

Mehter takımı konserinin ardından konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Türkü çığırmak, sanatla uğraşmak diğer işlerimizi yapmamıza engel değil, tam tersine diğer işlerimizi daha güzel yapmamıza vesile olacak bir güzelliktir" dedi ve şunları söyledi:

"Biz müziği böyle görüyoruz, sanatı böyle görüyoruz, şenliği böyle görüyoruz, etkinlikleri böyle görüyoruz. Sürmeli etkinlikleri vesilesiyle bir aradayız, dört gün boyunca burada çok değerli sanatçıları ağırlayacağız, çok değerli sanat gruplarını ağırlayacağız. Yozgat'ın sosyal hayatına bir nebze de olsun katkı sunmak istiyoruz, Yozgat'ın kültürel hayatına bir nebze olsun katkı sunmak istiyoruz. 2014'te ilk defa seçildiğimde Sürmeli şenliklerini yaparken bir şey söyledik; 'Sürmeli, protokolün değil, halkın şenliği olacak' dedim. Bugün gene aynısını yapıyoruz, Sürmeli, protokolün değil, halkın şenliğidir. Halkla beraber olmak isteyenler burada bizimle olur, halkla beraber olmak istemeyenler nerede istiyorlarsa orada olurlar. Sanatçılarımızı ince dokuyarak, seçerek getirdik buraya. Türkiye'nin güzel sanatçılarını getirdik, değerli sanatçılarını getirdik. Popüler kültürle uğraşmıyoruz. Popüler kültür, popüler sanatçıların Yozgat'a verecek bir şeyleri olmadığına inanıyorum. Biraz sonra dinleyeceksiniz, Türkiye'nin en güzel orkestralarından birisi Ankara Büyükşehir Orkestrası, kent orkestrası. Memleketimizin yetiştirdiği genç bir kardeşimiz, Türk Halk Müziği sanatçısı Elmas İler."

"Yozgat'ın artık bir mehter takımı var"

Belediye Başkanı Arslan, önceki dönemde faaliyeti durdurulan mehter takımını yeniden aktif hale getirdiklerini hatırlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"2014'te Yozgat'ta ilk defa belediye başkanı olduğumuzda 45 gün içerisinde mehter takımı kurup, Yozgatlı hemşerilerimize konser verdirecek duruma geldik ve beş sene boyunca mehter takımı Yozgat'ta konser verdik. Ama 2019'dan sonra, bizden sonra mehter takımını bir daha gören oldu mu, bugün akşama kadar? Mehter takımımızı Yozgat'ın mehter takımı az önce bizim yüreklerimizi titreten, tüylerimizi diken diken eden çok güzel bir konserlerinde izledik. Yozgat'ın artık bir mehter takımı var. Programlarda şuradan buradan mehter takımı getirmek zorunda kalmayacağız. Kısa süre içerisinde Yozgat'ın kent orkestrası, Yozgat'ın Türk halk müziği toplulukları, Yozgat'ın Türk sanat müziği toplulukları faaliyete geçecek, Yozgat bir kültür şehri olacak. Yozgat bir sanat şehri olacak insanlarımız kültürle, sanatla buluşmaya devam edecek. Bizim derdimiz, tasamız bu. Ha bu bizim başka işlerimizi yapmamıza engel değil. Allah'a şükür ne yapacağımızı biliyoruz. Zorluklar içerisinde, imkansızlıklar içerisinde ne yapacağımızı biliyoruz ve inanıyorum ki Yozgatlıların bize vermiş olduğu oyları son noktasına kadar Yozgatlı hemşehrilerimize helal ettireceğiz. Arkamızdan hiç kimse kötü bir şey konuşmayacak Allah'ın izniyle."

Konuşmaların ardından program THM sanatçılarından Elmas İler'in konseriyle devam etti. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, konser sonrası sanatçıya teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: ANKA

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