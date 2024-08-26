Yozgat'ta Yarım Kalmış Stadyum İnşaatına Tepkiler Devam Ediyor

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 2021 yılında yıkılarak yerine yeni bir stat yapılması için temeli atılan Bozok Stadyumu inşaatının yarım bırakılmasına tepkiler devam ediyor. CHP'nin önceki dönem Yozgat Milletvekili Ali Keven, stadyum inşaatına yaklaşık iki yıldır tek çivi dahi çakılmadığını belirterek, "Bu görüntü klasik bir AKP klasiği, AKP görüntüsü, dilerim Yozgatlı bu yaşananları unutmaz, ileride değerlendirir" dedi.

Yozgat'ta temeli 64 yıl önce atılan, inşaatı yaklaşık 16 yıl süren ve 1976 yılında da tamamlanan Şehir Stadyumu'nun yerine yenisi yapılmak üzere 2021 yılının Ocak ayında yıkıldı. Yüklenici firmaya yer teslimi yapıldıktan sonra inşaatın tamamlanması için 500 günlük süre verildi. Yüklenici firma fiyat güncellemesi talebinin geri çevrilmesi nedeniyle geçen yıl Yozgat Stadı inşaatında çalışmalar durdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yüklenici firma ile sözleşme geçtiğimiz Kasım ayında feshedildi. Stadın tamamlanabilmesi için yeniden ihale yapılmamasına yönelik tepkiler her geçen gün artıyor. Bu sezon TFF 3'üncü Liginde mücadele verecek olan Yozgat Belediyesi Bozokspor takımının, stadın tamamlanmaması nedeniyle maçlarını Sorgun ilçesindeki sentetik sahada oynayacak olması tarafların tepkisini artırdı.

"Aradan iki yıl geçti Yozgatlı stadyumuna bir çivi dahi çakılmıyor"

Önceki dönem CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, şehir stadı inşaatına iki yıldır tek çivi dahi çakılmadığını hatırlatarak, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Yozgat Şehir Stadyumunun önündeyiz. 500 gün denildi, Yozgat stadı 2021 yılının Ocak ayında yıkılmış ve devamında aynı yere 10 bin kişilik stat projesi yatırımı hazırlanmıştır. Biz meclis döneminde her ne kadar 20 bin kişilik olmasını istemişsek de bunu maalesef başaramadık. Siyasi iktidar bizim önerimizi ciddiye almadı. 10 bin kişilik bir stada mahkum etti ama maalesef 500 gün denildi bitirilemedi. Aradan iki yıl geçti Yozgatlı stadyumuna bir çivi dahi çakılmıyor. Yozgat'ın 10 bin kişilik stadyumunu da bitiremeyen anlayışı da burada Yozgatlının huzurunda mahkum ediyorum. Bu görüntü klasik bir AKP klasiği, AKP görüntüsü, dilerim Yozgatlı bu yaşananları unutmaz, ileride değerlendirir."