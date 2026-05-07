Yozgat'ta Yasaklı Maymun Bulundu

07.05.2026 11:04
Yozgat'ta bulunan yasaklı Hint şebeği, koruma ekipleri tarafından alındı ve koruma altına alındı.

(YOZGAT

) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Karayalup Köyü yakınlarında yurttaşlar tarafından bulunan, Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak Hint şebeği cinsi maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Karayalup Köyü yakınlarında Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan Hint şebeği görüldü.

Köy yolunda bulunan maymun bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen maymun daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: ANKA

