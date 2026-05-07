Yozgat'ta Yasaklı Maymun Bulundu

(YOZGAT

) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Karayalup Köyü yakınlarında yurttaşlar tarafından bulunan, Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak Hint şebeği cinsi maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Köy yolunda bulunan maymun bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından teslim alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen maymun daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.