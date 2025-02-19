Yozgat'ta Yeni Sağlık Üniteleri Açıldı - Son Dakika
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Yozgat'ta Yeni Sağlık Üniteleri Açıldı

Yozgat Şehir Hastanesi'nde yeni yoğun bakım ve üroloji tanı merkezi hizmete girdi, sevk ihtiyacı azalacak.

19.02.2025 23:16
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Vatandaşların sağlığı için hazırlanan kritik üniteler hizmete girdi

YOZGAT - Yozgat Şehir Hastanesi'nde yeni Yoğun Bakım Ünitesi ve Üroloji Tanı Merkezi hizmete sunuldu.

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde açılışı gerçekleştirilen ünite, özellikle prostat ve mesane kanseri gibi önemli hastalıkların tanı ve tedavisinde bölge halkına büyük kolaylıklar sağlayacak. Ünitenin açılmasıyla birlikte, hastaların il dışına sevk edilme ihtiyacının azaltılması ve yerinde tanı-tedavi imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Ünitelerin açılışında konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yoğun Bakım ve Üroloji Tanı Merkezi'ni incelerken şunları söyledi :

"Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Bakanlıklarımızın, Bakanlıklarımızın desteği Milletvekillerimizin ve hemşehrilerimizin gayreti arkadaşlarımızın emeğiyle Yozgat'ımıza her gecen gün yeni bir hizmeti yeni bir güzelliği kazandırmaya devam ediyoruz. Bizim açımızdan sağlık sektöründe en büyük problemlerimizden birisi ileri tetkikler için diğer illere sevkti. Arkadaşlarımız sağ olsunlar bu gayretli çalışmaları burada açılan üniteyle birlikte bu sektörde bu alanda olan sevklerin inşallah önüne geçecekler. Bu vesileyle insanımız hem zaman hem de maddi kayıptan korunmuş olacak. Tüm emek veren arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyor. Bütün hastane de yatan hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Yoğun bakım hizmetlerinin önemini anlatan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ise açılışta şu ifadelere yer verdi : "3.Basamak ve 2. Basamak hizmeti vermekteyiz yoğun bakım anlamında. Bu dönemde özellikle şehir hastanesinin artan yüküyle birlikte yoğun bakım ihtiyacımız gün geçtikçe artmıştı. 5 yataklı, 3. basamak yoğun bakımla haftalık yoğun bakım sevklerimiz azalmış olacaktır. Mümkün olduğu kadar arttırılabilir fiziksel kapasite ile birlikte bütün hastalarımıza şifa dağıtmak için elimizden geleni yapacağız."

Yeni açılan Üroloji Tanı Merkezinin hastalara büyük bir kolaylık sağlayacağını ifade eden Üroloji hekimi Op. Dr. Fatih Kocamanoğlu ise Ünite hakkında şu bilgileri verdi: "Altın standart yöntem, biz burada hastayı prostat kanseri olabilirsin deyip hastaya gidin diyorduk. Artık bunu yapmıyoruz. En azından tanısını koyabiliyoruz. Tanısı koymak bu işte en önemli atılım bence. Tedavi içinde elimizden geleni devam edeceğiz. Ama prostat biyopsi Yozgat Şehir Hastanesinde bu dönemde yapıldı. Bu altın standart yöntemle daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Bunun haricinde mesane kanseri, üretra kanseri, üretra darlıkları, idrar kanalıyla ilgili biz patolojilerin de burada tanısını koyabiliyoruz. Tanı ünitesi dememizin amacı buydu. Bunları günübirlik yapıyoruz"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, açılışların ardından hastanede bazı vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Yeni Sağlık Üniteleri Açıldı - Son Dakika

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