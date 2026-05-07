Yozgat'ın Hamam Kültürü Müzede Yaşatılacak

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'taki Başçavuş Çifte Hamamı'nın bir bölümünün "hamam kültürünün canlandırıldığı" müze olarak açılması için çalışmalara başlandı.

Yozgat'ta, Çapanoğlu Süleyman Bey'in maiyetinde görev yapan Başçavuş Ahmet Ağa'nın 1825 yılında inşa ettirdiği hamam, kadın ve erkek için iki ayrı bölümden oluşması nedeniyle "Çifte Hamam" ismi ile anılırken, 1978 yılında hamamın kazan dairesinde çıkan yangın nedeniyle halk arasında "yanan hamam" olarak da adlandırılıyor. Yanan hamamda Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2022'de başlanan restore çalışmaları geçen yıl tamamlandı ve kullanım hakkı belediyeye verildi.

Belediye tarafından "Sergi Sarayı" olarak hizmete açılan tarihi Başçavuş Çifte Hamam'ın bir bölümünün de müzeye dönüştürülmesi amacıyla düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat'ın kültürünü bünyesinde barındıran Yanan Hamam'ın bir kısmını müze olarak hazırlayıp kente kazandıracaklarını anlatarak, şehrin köklü kültürünü, örf ve adetlerini gün yüzüne çıkarmak ve ilin değerlerini gelecek nesillere aktarmak adına çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Yozgat'ın farklı bir hamam kültürünün bulunduğuna işaret eden Arslan, yanan hamamın bir bölümünde "Damat Hamamı", bir bölümünde "Gelin Hamamı", diğer bir bölümünün de 40'ı çıkan bebek için "Bebek Hamamı" olarak düzenlenip, mankenlerle bu geleneğin yansıtılacağını aktardı.

Arslan şöyle konuştu:

"Yanan hamam Yozgat'ın geçmişinde kültürel ve sanat sanatsal manada ciddi bir şekilde değer oluşturan bir binaydı. Onu önceki dönemde restorasyonuna başlamıştık, şimdi tamamladık. Hamam olarak kullanılması mümkün olmadığı için sergi sarayı olarak, sanat galerisi olarak hizmete açtık. Sergi ve Sanat Sarayı olarak kullanılmaya devam edecek ama ilave bir düzenlemeyle bir bölümünde geçmiş hamam kültürünü canlandıran, günümüze, geleceğe taşıyan birtakım görsellerle de desteklemiş olduk. Bir manada bir müze gibi bir yapıya kavuşmuş olduk. Aynı şekilde kültürel, sanatsal faaliyetler, sergiler devam edecek."